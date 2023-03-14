大溪納骨塔墓區掃墓爆塞車民怨 桃警交管路線提前上路

桃園市大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區，最近清明節前周六假日，許多民眾提前祭拜掃墓，前往墓區道路人潮、車流爆增，造成周邊塞車引起地方民怨，大溪警分局今午決定提早展開清明掃墓交通疏導，規畫本周六日至4月5日清明節交通管制及疏導勤務上路，佛光山寶塔寺及和平禪寺周邊道路採單向管制疏導措施。

大溪警方表示，為疏解大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區清明前掃墓祭祖車潮，本周六、日、25、26日及4月1日至5日期間，當天上午8時至下午2時，規畫執行交通管制及疏導措施，請前往掃墓民眾務必配合遵守員警交管疏導指揮，或改道替代道路，維護墓區交通秩序，避免塞車之苦。

警方規畫交管疏導及建議替代道路，包括佛光山寶塔寺及和平禪寺周邊單向管制，由復興路一段23巷、145巷及桃58線美山路等3處路口進入，沿線有指示標誌引導，警方及寺廟人員指揮疏導，

民眾掃墓祭拜後，均由美和路單一方向駛出復興路離開。另針對美華第一公墓內道路狹窄會車不易，警方規畫在復興路與美山路口、中華路口及文化路口，派出警力疏導管制，並在公墓路口管制車輛進入，請民眾配合交通疏導。

警方避免清明節前後大量掃墓人潮離開造成塞車，建議替代道路，包括往新北市民眾，由大溪中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區方向行駛；往桃園方向民眾，經由中華路左轉信義路，避免進入市區，從大鶯路接桃56線往八德、桃園區或直行新北市鶯歌區。

此外警方在大溪五叉路口、武嶺橋東西端及崎頂員林介壽路口等重要路口，實施控燈管制，加強交管疏導，避免掃墓塞車困擾。