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高虹安唱五月天歌曲遭疑侵權 相信音樂：已走版權流程

中央社／ 新竹市14日電
新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影
新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

新竹市長高虹安錄製反詐騙宣導短語時唱樂團五月天歌曲，遭質疑侵權。新竹市警察局表示，將進行付費授權等事宜。「相信音樂」回應，「已在走版權流程，謝謝關心。」

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂日前換成反詐騙宣導，內容有高虹安獻唱的五月天歌曲「突然好想你」，新竹市議員劉康彥認為有版權問題。

針對高虹安唱五月天歌曲並透過垃圾車公播一事，五月天所屬公司「相信音樂」今天表示，「已在走版權流程，謝謝關心。」

新竹市警察局今天表示，昨天新竹市府接獲相信音樂電話，立即派承辦員警主動回電，警方將提供音檔播放的路段、時段等紀錄表格，依著作財產權相關規定取得授權。另也同步聯繫中華音樂著作權協會取得詞曲授權事宜。

竹市警局表示，有市長高虹安唱歌的音檔，僅在12日當天定點、定時播放，引發風波後已於昨天起停止播放相關音檔，會再以其他方式進行反詐騙宣導。警方目前未規劃懲處，會提醒承辦人員未來在相關業務執行時要注意各項細節。

新竹市議員楊玲宜接受中央社電訪表示，反詐騙宣導原本是良善的，但卻「因為市長愛唱歌」而出現爭議，身為公眾人物應謹言慎行；而新竹市警察局為執法單位，對於法律應要熟知，取得授權的流程更需落實，不可知法犯法。

新竹市議員陳慶齡向中央社記者表示，許多政治人物在造勢場合也會哼唱歌曲，認為音樂詞曲使用及再製未有任何利益收入，市府於事後得知相關行為有不妥後，只要積極補救，應能獲得認同。

新竹市警察局為宣導反詐騙，邀高虹安錄製宣導短語，12日透過垃圾車定時、定點的垃圾清運路線，在垃圾車於定點等待民眾時播放，但由於其中一則音檔內容有高虹安翻唱五月天歌曲，因有版權問題引發熱議。

高虹安 五月天

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