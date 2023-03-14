市府現勘市定古蹟「楊氏節孝坊」 　將盡速修復

新竹市市定古蹟「楊氏節孝坊」近年因周邊施作汙水下水道工程，鋪面整體性暫時受到影響，有些地坪破碎，市府發言人施淑婷今與工務處、文化局、新竹市委託文資防護專業服務中心，共同檢視市定古蹟「楊氏節孝坊」地坪破損事宜，最後決定將盡速進行修復，維護古蹟風貌。

文化局指出，市定古蹟楊氏節孝坊為1985年指定，位於市區西大路與石坊街口，是旌表林熾之妻楊居娘而立，楊氏年二十四守寡，卒年四十五，1819（嘉慶24）年題准建坊，祀入節孝祠，1824（道光4）年立坊，是北台灣第一座石坊。

此外，楊氏節孝坊整體雕刻主題是蘇武牧羊及乳姑不怠，側邊並列有荷、葵、茶、蘭「四逸」及龍、鳳、麟、龜「四靈」之陪襯雕飾。牌坊由泉州白石及青斗石所建造，最上層為雙龍環拱的聖旨牌，中層額坊間填以石匾寫著「天旌節孝」，下層石匾則記載節孝事蹟。

市府表示，石坊街石板地坪為2006年由市府工務處鋪設，是為改善當時路面積水及全面更新汰換老舊瓦斯、水電管線，由文化局協助邀集古蹟相關專家學者討論後施作。經查，現況有兩處破損，一處因石坊街仍為行人車輛必經之路，車潮量大，該地坪因長期壓力而破損。而另一處係工務處近期進行下水道工程開挖地坪後，暫用水泥方式填補。

雖然當地居民希望市府能設法尋找2006年施作時挖除的舊石板下落，但也能理解因時隔久遠，恐有困難。文化局表示，當時挖除後堪用舊石板均已集中回舖至牌坊下方路面，其他部分才以新石板補足，當時鋪設過程均有邀請文資專家學者參與審查。