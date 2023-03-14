竹縣主政中台灣區域治理平台 竹市加入擴為8縣市

中台灣區域治理平台今年將由新竹縣政府主政，縣府今天說，昨天開會討論縣市合作提案，以農產行銷組7案最多。今年也邀請新竹市加入，為8縣市所組成，平台更加壯大。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，中台灣區域治理平台今年由竹縣府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議，由行政處長周秋堯主持，會議中針對6大議題與合作提案等討論。

周秋堯說，平台設置有空污環保組、經濟發展組、交通建設組、觀光旅遊組、農產行銷組、衛生安全組共6大議題組，而今年提出20個新增合作提案，其中以農產行銷組7案最多，如食農教育資訊平台跨縣市交流、合作辦理青年農民為主題的行銷活動等，至於合作提案後續，將會提送至副首長會議審議於4月14日討論。

縣府指出，今年新竹市加入平台，因此配合修正「中台灣區域治理平台運作機制」，未來將改為8縣市輪流舉辦，主政順序為台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市、新竹市。

此外，因應縣市動物保護防疫機關人力不足情形，縣府表示，這次提案也包含要提高動物保護防疫機關課長或組長職等至8職等，藉以解決人力問題。