竹縣主政中台灣區域治理平台 竹市加入擴為8縣市
中台灣區域治理平台今年將由新竹縣政府主政，縣府今天說，昨天開會討論縣市合作提案，以農產行銷組7案最多。今年也邀請新竹市加入，為8縣市所組成，平台更加壯大。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，中台灣區域治理平台今年由竹縣府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議，由行政處長周秋堯主持，會議中針對6大議題與合作提案等討論。
周秋堯說，平台設置有空污環保組、經濟發展組、交通建設組、觀光旅遊組、農產行銷組、衛生安全組共6大議題組，而今年提出20個新增合作提案，其中以農產行銷組7案最多，如食農教育資訊平台跨縣市交流、合作辦理青年農民為主題的行銷活動等，至於合作提案後續，將會提送至副首長會議審議於4月14日討論。
縣府指出，今年新竹市加入平台，因此配合修正「中台灣區域治理平台運作機制」，未來將改為8縣市輪流舉辦，主政順序為台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市、新竹市。
此外，因應縣市動物保護防疫機關人力不足情形，縣府表示，這次提案也包含要提高動物保護防疫機關課長或組長職等至8職等，藉以解決人力問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言