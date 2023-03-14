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「桃園版華山」延宕議員籲硬體做到好 文化局：有規畫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中原文創園區原訂去年10月工程要完工，不過工程延宕至今年4月完工並預計於10月完成驗收，11月可順利銜接第3屆文創博覽會。圖／桃園市文化局提供
桃園中壢中原文創園區原訂去年10月工程要完工，不過工程延宕至今年4月完工並預計於10月完成驗收，11月可順利銜接第3屆文創博覽會。圖／桃園市文化局提供

桃園中壢中原文創園區原訂去年10月工程要完工，不過工程延宕至今年4月完工並預計於10月完成驗收，11月可順利銜接第3屆文創博覽會；民代表示，號稱「桃園版華山」，大家都非常期待，桃園市文化局在軟硬體設備上務必一次到位；文化局回應，10棟館舍已有規畫，相關的展演空間也有事先挑高，都有事先規畫。

市議員謝美英表示，中原文創園區這將是台灣最新的文創園區，也是攸關桃園文創未來發展的重要指標，未來除了靜態展覽，也有動態表演需求，文化局在設計上必須一次到位，改建高度是否適宜，做為LiveHouse場地，該有的設備都需一應俱求。

依文化局目前提供的資料，中原文創園區目前規畫四大主軸、六大功能，分別為「創意生活」、「藝文展示」、「交流體驗」、「大眾服務」四大主軸，及「文創進駐」、「視覺藝術」、「人才孵化」、「餐飲空間」、「表演空間」、「人才培育」六大功能。

謝美英說，文創不能也不要無限上綱，桃園做了多少年、喊了多少年的文創，目前有沒有發展出具體輪廓，複合式展演空間，內容品項包羅萬象，最基本的硬體設備到位，才能符合文創園區的精神。

文化局文創影視科長郭俊麟表示，中原文創營區館舍修復主要由文化局文化資產科負責廳舍修繕，及新工程處負責館舍外部植栽、道路管線等工作，廳舍修繕目前已報竣進入驗收階段，而外部工程預計下個月報竣，在歷經約5個月的驗收，預計10月可完工並於11月舉行第3屆文創博覽會。

郭俊麟說，文創園區的展演空間當初都有再挑高，並考量各種表演需求，靜、動態及室內外的多元展演空間可互相搭配結合，初估室內可容納300至500人左右，並委由專業團隊規畫。其中1棟將交由青年事務局做無人才孵化基地，並跟附近學校共同努力培育相關人才，並持續充實軟硬體內容。

桃園中壢中原文創園區10棟館舍已有規畫，議員籲硬體設備務必一次做到好。圖／桃園市文化局提供
桃園中壢中原文創園區10棟館舍已有規畫，議員籲硬體設備務必一次做到好。圖／桃園市文化局提供

文創 文化局 桃園

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