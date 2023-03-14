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議員批市容變調公園髒亂 竹市府：維護不間斷

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，公園維護皆持續進行，日常維護工作不曾停歇，讓里民能夠安心的在公園休憩。圖／新竹市政府提供
市府指出，公園維護皆持續進行，日常維護工作不曾停歇，讓里民能夠安心的在公園休憩。圖／新竹市政府提供

民進黨新竹市議員劉彥伶與前市議員李妍慧發現有民眾在臉書發文，抱怨市容變調及公園髒亂、草皮枯死、落葉滿地等慘狀，市長高虹安卻荒於市政推動與維護，希望相關單位能重視。

對此，市府城銷處說明，近日確實因季節關係有植栽大量落葉及草皮枯黃現象，市府均會持續進行維護工作，也謝謝大家對公共環境的關心。

城銷處表示，公園維護按照往年慣例頻率不變，目前公園草皮部分係因秋冬季節關係造成草皮休眠、減緩生長而枯黃。

有關議員反映的關新公園問題，現況確實草皮狀況生長不佳，主要是大小朋友都會在草皮上活動，加上近期無降雨所致，兩周前市府即掌握狀況並出動水車進行大範圍澆灌，預計三月底會有一波降雨，也會配合降雨後土壤較為鬆軟去噴灑草籽、圍設杉木柱養護草皮。

城銷處強調，公園草皮因季節生長趨緩，難承受踩踏而生長不佳，城銷處後續會圍起部分區域進行養護，期望儘速提供綠草如茵的公園給大家使用。

城銷處說明，關新公園位於都市大樓的中心地帶，自2020年啟用後，平日吸引大批學童遊戲，周末更有許多民眾攜家帶眷前往休憩同樂，也有許多單位申請場地使用、辦理各式活動等。公園使用人潮眾多，大量踩踏難免造成草皮損傷，市府將會暫時將生長不佳草皮進行圍籬區隔及養護，待恢復綠意後開放。

市府指出，公園維護皆持續進行，日常維護工作不曾停歇，讓里民能夠安心的在公園休憩。都市公園是最貼近市民的休憩場所，在居民的生活中扮演重要角色，也謝謝議員的關心與指教，市府將持續加強公園的養護及日常維護工作。

劉彥伶說，市民反映已有很長一段時間，現在各公園讓人感覺陰暗、髒亂、設施維護品質低落、對長輩與親子極不友善，甚至成為都市治安死角。她舉關新公園為例，開闊草皮綠地如今卻變成光禿禿、了無生意的黃土公園，突顯高虹安上任至今，市府機器的螺絲嚴重鬆動，讓市民對高虹安市府從期望到失望。

李妍慧也說，從護城河、民族公園、東門城圓環 、長和公園、隆恩圳、關新公園、南寮漁港 公園髒亂，交通失序，違停亂象，落葉滿地，對照最近高虹安獻聲垃圾車收垃圾播放曲引發熱議情形，期望市府早日回歸市政工作，強化行政管理跟城市建設。

市府指出，公園維護皆持續進行，日常維護工作不曾停歇，讓里民能夠安心的在公園休憩。圖／新竹市政府提供
市府指出，公園維護皆持續進行，日常維護工作不曾停歇，讓里民能夠安心的在公園休憩。圖／新竹市政府提供

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