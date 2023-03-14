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桃園2大納骨塔掃墓塞車爆民怨 區長解封路地方訴求回饋

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪區和平禪寺、佛光山寶塔寺等墓區停車場不足，清明節前交通塞爆，地方居民出入困難引爆民怨，近日傳出里民本周六封路抗議，區長陳聖義緊急溝通取消，民怨仍不滿，在地2里長今天下午強烈訴求納骨塔業者做6公尺聯外道路及清除產業道路雜草，回饋地方及幫助低收戶。圖／警方提供
桃園市大溪區和平禪寺、佛光山寶塔寺等墓區停車場不足，清明節前交通塞爆，地方居民出入困難引爆民怨，近日傳出里民本周六封路抗議，區長陳聖義緊急溝通取消，民怨仍不滿，在地2里長今天下午強烈訴求納骨塔業者做6公尺聯外道路及清除產業道路雜草，回饋地方及幫助低收戶。圖／警方提供

桃園市大溪區和平禪寺、佛光山寶塔寺兩大墓區，每年清明節交通塞爆，居民出入困難引爆民怨，近日傳出里民本周六封路抗議，區長陳聖義緊急溝通取消，民怨仍不滿，在地2里長今天下午強烈訴求納骨塔業者做6公尺聯外道路及清除產業道路雜草，回饋地方及幫助低收戶。

市議員陳治文接獲大溪福安里、美華里民陳情抱怨，多年來清明節掃墓人車潮，居民出入困難，傳出本周六封路抗議，陳治文說，大溪美華里附近廣大土葬區及多座納骨塔林立，清明節掃墓車潮、停車問題，帶給兩里鄉親很大困擾，納骨塔業者與區公所年年協調會無法治本，民怨「沒有誠意」，要求納骨塔業者認養拓寬道路用地。

福安里長許漢宗、美華里長簡為清認為，和平禪寺、佛光山寶塔寺幾千個塔位，卻停車場不足、不到6公尺產業道路太窄，無法會車，警方每年清明節規畫交通管制仍塞爆，里民無法出入，問題存在幾十年，業者營利賺錢，卻造成百姓受苦。

尤其兩納骨塔業為營利事業，長期不曾對地方任何回饋，道路雜草也不處理，地方要求業者設法做6公尺聯外道路、今後處理沿途雜草，幫助低收戶及回饋地方廟宇、巡守隊，否則在地居民民怨只會擴大。

大溪區長陳聖義表示，「這是老問題」，長久以來，美華、福安兩里清明掃墓人潮、車潮大，區公所與警方、納骨塔業者召開協調會，請警方加強警力交管，業者承諾支援義交人力疏導交通，他預定清明節過後，找納骨塔業者與里長、民代開會協調，尋找解決方法改善民怨。

清明節 車潮

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