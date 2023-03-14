竹市府新社會處長被青年署記申誡　市府：上任計畫未變

教育部青年發展署科長黃佳婷獲新竹市長高虹安邀請，預計月底接任新竹市府社會處長，卻遭46個社福團體組成的台灣少年權益與福利促進聯盟公開質疑，稱黃任職青年署期間對涉及性騷擾的講師不予處理，有業務長期督導不周及無視檢舉陳情狀況，呼籲高虹安三思；市府今指出，黃月底上任的計畫並未變動。

新竹市府今回應，尊重其本人在原先職務上的說明及回應，市府會持續為市民的社會福祉努力打拚。黃佳婷月底上任的計畫並未變動，預計於3月31日上任。

黃佳婷接受媒體電訪回應，過去她有在職權範圍內處理易姓講者的案件，會持續接納多元聲音，落實在未來工作中，針對遭到懲處申誡一支，這部分屬內部作業，不方便再多做回應。

台少盟指出，黃佳婷吳社福專業背景，甚至長期放縱性騷擾慣犯，台少盟自去年6月公開舉發易姓講者為長年性騷擾未成年的慣犯，豎起案件都發生在黃主責的活動，但黃卻缺乏性騷擾防治觀念，即使有陳情也未有積極作為，且持續邀易擔任各種課程講者，在兒少福利工作者眼中極具爭議。

而青年署公共參與組長張䕒育則說明，該名易姓講師，青發署已將其從計畫審議業師名單中除名，並就易過去曾參與青年署的相關活動依個案需求查察協處。

另外，青年署考績會也火速調查，因公務員每年需上性平課程，只要有性平案件就要通報，但黃收到檢舉信後未處理也未上報，遭調查認定有責任，記申誡一支。