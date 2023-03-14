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竹市府新社會處長被青年署記申誡 市府：上任計畫未變

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育部青年發展署科長黃佳婷獲新竹市長高虹安邀請，預計月底接任新竹市府社會處長，卻遭46個社福團體組成的台灣少年權益與福利促進聯盟公開質疑稱黃不適任，希望高虹安三思。圖／新竹市政府提供
教育部青年發展署科長黃佳婷獲新竹市長高虹安邀請，預計月底接任新竹市府社會處長，卻遭46個社福團體組成的台灣少年權益與福利促進聯盟公開質疑稱黃不適任，希望高虹安三思。圖／新竹市政府提供

教育部青年發展署科長黃佳婷獲新竹市長高虹安邀請，預計月底接任新竹市府社會處長，卻遭46個社福團體組成的台灣少年權益與福利促進聯盟公開質疑，稱黃任職青年署期間對涉及性騷擾的講師不予處理，有業務長期督導不周及無視檢舉陳情狀況，呼籲高虹安三思；市府今指出，黃月底上任的計畫並未變動。

新竹市府今回應，尊重其本人在原先職務上的說明及回應，市府會持續為市民的社會福祉努力打拚。黃佳婷月底上任的計畫並未變動，預計於3月31日上任。

黃佳婷接受媒體電訪回應，過去她有在職權範圍內處理易姓講者的案件，會持續接納多元聲音，落實在未來工作中，針對遭到懲處申誡一支，這部分屬內部作業，不方便再多做回應。

台少盟指出，黃佳婷吳社福專業背景，甚至長期放縱性騷擾慣犯，台少盟自去年6月公開舉發易姓講者為長年性騷擾未成年的慣犯，豎起案件都發生在黃主責的活動，但黃卻缺乏性騷擾防治觀念，即使有陳情也未有積極作為，且持續邀易擔任各種課程講者，在兒少福利工作者眼中極具爭議。

而青年署公共參與組長張䕒育則說明，該名易姓講師，青發署已將其從計畫審議業師名單中除名，並就易過去曾參與青年署的相關活動依個案需求查察協處。

另外，青年署考績會也火速調查，因公務員每年需上性平課程，只要有性平案件就要通報，但黃收到檢舉信後未處理也未上報，遭調查認定有責任，記申誡一支。

高虹安

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