北榮新竹分院合作新生醫專 為偏鄉扎根護理量能

為讓更多護理人員畢業後投身職場發揮專業，台北榮總新竹分院與新生醫護管理專科學校簽訂策略聯盟合作意願書，提供專五學生參訪，畢業後回體系服務，可提早瞭解及熟悉醫院工作環境，並熟悉工作環境、提供就業機會。

北榮新竹分院表示，在醫院各個角落常看到護理人員的身影臨床照顧病人，護理人員在醫療環境扮演舉足輕重的角色，現階段每年護理學校畢業的護理人員執業率僅6成多，為讓護理學生畢業後願意投入職場、留任醫院，2017年教育部推動「五專展翅計畫」減少學用間的落差，由企業提供就業機會給專四或專五學生，找到自己工作方向。

北榮新竹分院指出，3年疫情衝擊下，醫院護理人力短缺已是普遍現象，為了增加護理人員就業管道，北榮新竹分院今在副院長林永煬見證下，由新竹分院長陳曾基及新生醫專校長駱俊宏簽訂策略聯盟合作意願書，由新竹分院提供展翅計畫名額，安排專五學生到輔導會醫療體系參訪，未來還提供就業機會。

陳曾基表示，新生醫專距離新竹分院僅21.9公里、車程約30分鐘，是北台灣辦學優良的專科學校，學校特色有偏鄉原民學生，與分院為偏鄉醫療院所有共同使命，串聯全台榮院體系提供展翅學子就業機會，提早接觸護理環境，提高技職學校就業機會，是輔導會積極配合政策、改善護理人力缺口的具體表現。

新竹分院與新生醫專推展的展翅計畫有別於其他醫療院所，新竹分院為增加誘因與競爭力，不限制學生只能在新竹分院服務，可以規畫到輔導會各家醫院服務，護理人員若仍想升學，新竹分院也鼓勵在職進修，不限年資，創造共贏共生的就業環境