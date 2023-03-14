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高虹安錄宣導唱歌遭疑侵權 警局：將付費取得授權

中央社／ 新竹市14日電
新竹市長高虹安今。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影
新竹市長高虹安今。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

新竹市長高虹安錄製反詐騙宣導短語時唱樂團五月天歌曲，遭質疑侵權。新竹市警察局表示，已與相信音樂公司取得聯繫，將提供播放紀錄表格，進行付費授權等事宜。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂近期換成反詐騙宣導，內容有高虹安獻唱的樂團五月天歌曲「突然好想你」，在網路引發熱議，新竹市議員劉康彥也提出質疑，高虹安疑有版權問題。

新竹市警察局表示，昨天新竹市府接獲五月天所屬公司「相信音樂」電話，立即派承辦員警主動回電，雙方溝通後將提供音檔播放的路段、時段等紀錄表格，依著作財產權相關規定取得授權等細節。另也同步聯繫中華音樂著作權協會取得詞曲授權事宜。

竹市警局表示，有市長高虹安唱歌的音檔，僅在12日定點、定時播放，引發風波後已於昨天起停止播放相關音檔，會再以其他方式進行反詐騙宣導。

新竹市警局表示，因為詐騙手段層出不窮，為保護市民財產，警局以耳熟人詳的歌曲做出創意宣導方式，讓市民對詐騙手段有更深刻的認識，市長高虹安也表示能理解警方對防詐騙的用心，勇於嘗試各種防止詐騙的宣導方法，警方目前未規劃相關懲處，將會提醒承辦人員未來在相關業務執行時要注意各項細節。

新竹市議員楊玲宜接受中央社電訪表示，反詐騙宣導原本是良善的，但卻「因為市長愛唱歌」而出現爭議，身為公眾人物應謹言慎行；而新竹市警察局為執法單位，對於法律應要熟知，取得授權的流程更需落實，不可知法犯法。

新竹市議員劉彥伶則說，許多縣市首長也會透過垃圾車播放錄音進行反詐騙宣導，但並不會用唱歌的方式進行，呼籲高虹安要專心市政。

新竹市議員陳慶齡向中央社記者表示，許多政治人物在造勢場合也會哼唱歌曲，認為音樂詞曲使用及再製未有任何利益收入，市府於事後得知相關行為有不妥後，只要積極補救，應能獲得認同。

新竹市流行音樂協會理事長林冠宇向中央社記者表示，音樂詞曲使用權應先向中華音樂著作權協會申請授權，若有重製、公播等情形，則要向音樂公司取得重製權，若未經授權使用，協會及音樂公司可求償。

林冠宇說，關於中華音樂著作權協會的授權事宜，會依使用次數、時間長短等情形收取費用；至於音樂公司的重製授權則沒有收費標準，需由雙方溝通確認費用。

高虹安

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