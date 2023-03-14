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竹市智慧學習再升級！嘉穎科技捐贈2台互動觸控螢幕

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府積極推動SMART智慧教室，嘉穎科技股份有限公司以回饋教育之心，捐贈二台65吋互動式觸控螢幕（電子白板）。圖／新竹市政府提供
新竹市政府積極推動SMART智慧教室，嘉穎科技股份有限公司以回饋教育之心，捐贈二台65吋互動式觸控螢幕（電子白板）。圖／新竹市政府提供

新竹市政府積極推動SMART智慧教室，嘉穎科技股份有限公司以回饋教育之心，捐贈二台65吋互動式觸控螢幕（電子白板），市府於今辦「大尺寸觸控螢幕捐贈簽署儀式」，由市長高虹安出席，期望透過完整的解決方案與教師數位培訓，啟發教學創新、提升學習效能。

高虹安說，近年受疫情影響，傳統教育學習模式已悄然改變，數位學習成為趨勢，師生也從中獲得教學回饋。竹市積極推動數位及線上教學，既「生生有平板」之後，未來目標希望導入更多大尺寸觸控螢幕進入校園，打造全方位數位學習環境。

高虹安指出，竹市教育處預計於今年6月前建置24校、138台教室86吋觸控式螢幕，未來也將持續建置，讓師生透過互動式螢幕達成學習成效，具體實踐新竹好學，同時落實以科技教育深耕校園為重點目標，讓教師運用科技活化教學，也讓新竹的孩子在國際上更有競爭力。

嘉穎科技副總鍾璧先表示，積極推動教育數位轉型、不斷創新解決方案和提供簡單易用的數位互動教學工具，是產官學一直努力的目標。這次捐贈的觸屏6000系列為業界最高規格的產品，特色在於實體書寫經驗的模擬，如電子章或實體白板筆直接區分為四色白板筆、螢光筆等，無須從軟體選用，觸屏就能直接判別，與原來書寫經驗最為接近。

鍾璧先說，此次與市府攜手打造SMART智慧教室，透過智慧觸控螢幕教學設備的捐贈，為新竹市教育貢獻一份力量，並希望利用最新、互動性高的智慧觸控螢幕，實現師生間更有效率的教學，為學校教育帶來更美好的學習體驗，未來也將持續關注和支持新竹市教育公益事業和社區建設，為推動社會進步和發展做出更多貢獻。

教育處表示，一般學習與線上學習的銜接在目前教育型態中十分重要，教師運用線上教學的優勢，系統性整合各式學習資源，除可擴大學習彈性、打破時空限制，更能培養學生的自主學習。獲贈學校建華國中蔡之浩校長也期許培養孩子成為莊勤武睦的「優里卡少年」，學校積極推動數位學習，更引進外師進行雙語教學、Smart電子白板的導入，將為建華專設的雙語教室，營造更活潑的雙語互動學習體驗。

建華國中教務主任簡良珍說明，學校規畫將受贈之電子白板結合Lumio互動教學平台，配合Smart電子白板上的FRD方塊圖章、直覺式書寫標示功能，讓數位教學更容易上手、互動更有趣直接，如英語繪本教學使用沉浸式閱讀器，將書面文字轉為語音朗讀，課文變成有聲書，讓同學可以反覆收聽，對英文更有感；老師也可以利用遊戲式學習模板設計練習或分組競賽，營造生動的教學體驗，提高學生互動和參與度。

新竹 高虹安

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