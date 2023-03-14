桃園神社送神返日、拆燈籠挨批 市府曝真相

桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年9月迎來日本神祇「天照大神」供奉，因被民眾質疑違背忠烈祠精神，活動結束後昨已將神祇請離。不過此舉遭綠營和網紅質疑破壞古蹟，並指桃園神社燈籠被拆，再也不是名符其實的神社。對此，市府澄清，廠商迎奉日本神祇是特定活動，該活動2月底結束後才更換場布，古蹟本身不受任何影響，請外界勿惡意栽贓。

市府新聞處長羅楚東表示，廠商迎奉日本神祇是特定活動，這波檔期的活動已於2月底結束，送回神祇當屬正常；園區是市定古蹟，任何破壞行為都不會被允許，這與政府宗教中立原則一樣，都是我國基本的法治觀念，無關仇日還是媚日。

羅楚東表示，忠烈祠為奉祀為國奉獻英靈的場所，且由政府負責管理、維護，對宗教應謹守中立原則；園區內未來仍將秉持此理念持續活化歷史場域，並兼顧觀光需求，加強研擬法規完備園區管理。

羅楚東表示，園區委外廠商將依照年度規畫，接續辦理今年度活動，即將登場的主題是「浪漫春櫻祭-花見野餐祭」，園區將配合活動主題辦理活動場地布置，未來期盼透過與委外廠商的密切溝通，持續協助，讓廠商的創意思維能更活絡，帶動鄰近觀光。

對於外界指控，羅楚東表示，民進黨新聞部主任張志豪以「破壞古蹟」與「操弄仇日情節」等不實資訊誣陷市長張善政與市府， 昧於事實惡意栽贓，指控他人是政客，恐怕自己才是意識形態作祟。