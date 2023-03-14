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新竹縣芎林與竹東部分區域 3月20日停水8小時

中央社／ 新竹縣14日電

台灣自來水公司今天表示，因應工程施工，新竹縣芎林鄉、竹東鎮部分地區在20日上午9時至下午5時止，停水8小時，影響戶數約3022戶。

台灣自來水公司發布新聞稿指出，第三區管理處竹北營運所辦理「竹北營運所分區計量管網委外建置及水量計汰換」施工，將在3月20日的上午9時至下午5時止停水共8小時。

自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲向中央社記者表示，這次停水範圍，包含芎林鄉上山村、水坑村、中坑村、芎林村、文林村、新鳳村、石潭村，以及及竹東鎮陸豐里部分區域停水（嘉慶新城以南、頭前溪以北、文明路以東、竹林路以西），影響戶數約3022戶。

自來水公司指出，上列受到影響地區用戶應提早儲水備用，並配合節約用水。在停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。

停水 新竹

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