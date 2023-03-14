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傳老人可領健保3224補助？ 桃市府：假訊息
桃園市一些年長者Line群組最近收到「好康補助來了！設籍台北市、新北市、桃園市年滿65歲者，可辦理健保補助金3224元，半年領一次」。許多年長者爭相詢問「係金ㄟ？」，桃園市府社會局今天上午表示，「這是假訊息」，桃園市符合健保自付額補助長者，每人每月補助最高826元，無需提出申請，即可免繳健保費。
最近一些年長者Line群組收費一則不明來源轉貼的貼文訊息，標榜「好康補助來了！」，針對設籍台北市、新北市、桃園 年滿65歲可到區公所辦理健保補助金3224元，半年領一次，還列出65歲到79歲老人領3224元，至100歲以上老人領2萬元等，分四級補助， 還提醒長者快去辦，已問公所確實能領，「這是政府美意別忘了喔！」。引起許多年長者相相詢問訊息真假?
桃園市府社會局表示，每年固定時間網路就會傳出類似老人補助，「這是假訊息」，現行桃園市65歲以上（原住民年滿55歲）老人健保自付額補助對象，只要設籍實際居住滿1年、最近一年居住時間滿183天及老人或申報老人扶養的子女綜合所得稅稅率未達20%者，無需提出申請，每人每月最高補助826元，由健保系統自動扣繳。
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