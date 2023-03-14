通霄虎頭山神社休憩所遭占用落幕 將打造日式風貌景點

苗栗縣通霄鎮虎頭山遺留的日本神社、鳥居、老舊建築等，縣府於2002年登錄為歷史建築，歷經逐年修繕，休憩所去年底修復完成，最後一塊拼圖社務所因遭長期占用，近日占用戶也終於同意點交還給鎮公所；鎮長張可欣表示，近期將做整體規畫爭取經費，打造具有日式風貌的旅遊景點，同時活化建物委外經營。

公所表示，通霄神社由縣府文化觀光局爭取經費，整修大殿基座、拜殿、參道及鳥居等，周邊老舊建築的休憩所，目前也已修復並完成點交，僅剩社務所未完成修繕。

但社務所被早年來台軍眷占用20餘年，導致修復計畫一再延宕，去年中公所雖一度說服張姓占用戶，但張家女兒隨後又拒絕建築師入內測繪，導致修復工程再度停擺，也使得縣府爭取到的社務所修復工程設計案撤銷；經公所委由律師提告，近日雙方同意庭外和解，占用戶同意點交，鎮公所則撤告，占用爭議也終落幕，後續修繕日程能再落實。