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退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

通霄虎頭山神社休憩所遭占用落幕 將打造日式風貌景點

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄虎頭山神社大殿基座、拜殿、參道及鳥居等，由縣府文化觀光局爭取經費修繕完成，周邊老舊建物僅剩休憩所尚未修復。記者吳傑沐／攝影
通霄虎頭山神社大殿基座、拜殿、參道及鳥居等，由縣府文化觀光局爭取經費修繕完成，周邊老舊建物僅剩休憩所尚未修復。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮虎頭山遺留的日本神社、鳥居、老舊建築等，縣府於2002年登錄為歷史建築，歷經逐年修繕，休憩所去年底修復完成，最後一塊拼圖社務所因遭長期占用，近日占用戶也終於同意點交還給鎮公所；鎮長張可欣表示，近期將做整體規畫爭取經費，打造具有日式風貌的旅遊景點，同時活化建物委外經營。

公所表示，通霄神社由縣府文化觀光局爭取經費，整修大殿基座、拜殿、參道及鳥居等，周邊老舊建築的休憩所，目前也已修復並完成點交，僅剩社務所未完成修繕。

但社務所被早年來台軍眷占用20餘年，導致修復計畫一再延宕，去年中公所雖一度說服張姓占用戶，但張家女兒隨後又拒絕建築師入內測繪，導致修復工程再度停擺，也使得縣府爭取到的社務所修復工程設計案撤銷；經公所委由律師提告，近日雙方同意庭外和解，占用戶同意點交，鎮公所則撤告，占用爭議也終落幕，後續修繕日程能再落實。

張可欣表示，虎頭山是通霄知名景點，初步構想是增設日本燈籠、許願板等，具有日式神社風貌的小亮點，未來整體規畫出爐後，再爭取經費投入，打造日式風貌的旅遊景點。她也強調，因公所無多餘人力管理，未來也計畫將修繕好的休憩所、社務所，以委外經營方式來活化，可運營咖啡館、販售小紀念品等，讓遊客有歇腳的地方。

通霄虎頭山神社休憩所遭占用爭議落幕，未來修復後，公所將整體規畫打造具日式風貌旅遊景點。記者吳傑沐／攝影
通霄虎頭山神社休憩所遭占用爭議落幕，未來修復後，公所將整體規畫打造具日式風貌旅遊景點。記者吳傑沐／攝影

歷史建築 日本

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