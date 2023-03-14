竹科擴建工程持續 寶山大雅一街16日起永久廢除
新竹科學園區寶山二期擴建計畫工程持續進行，位在計畫範圍內的大崎村多數居民已陸續搬遷，鄉公所宣布為讓工程順利進行，16日起村內的重要道路大雅一街將永久封閉廢除，未來若要由三峰路往來科環路，必須繞行國道3號寶山交流道。
竹科寶山二期擴建開發面積約90公頃，位處竹科南側，範圍幾乎涵蓋整個寶山鄉大崎村，計畫從2021年通過環評後，科管局迅速展開土地徵收，預計今年區域內將大規模動土整地，未來將作為台積電2奈米廠興建基地。
其中過去大崎村內主要往來三峰路與科環路的大雅一街，因正位於擴建計畫核心區域，為了工程順利進行，將在3月16日起，正式廢除此道路並封閉，未來僅有工程車輛得以進出，不過居民仍堅持必須保留前往大崎村信仰中心保生宮的通道。
保生宮雖也同屬搬遷戶，不過因新廟尚未興建完成，因此暫時尚未遷移拆除，寶山鄉公所提醒民眾若未來要前往保生宮，除了可以由三峰路經寶山交流道匝道（機車可通行），前往大雅路抵達保生宮，科環路要往來三峰路同樣須經匝道通行。
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