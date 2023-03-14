快訊

退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

竹科擴建工程持續 寶山大雅一街16日起永久廢除

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉公所公告大雅一街永久廢除，未來將作為擴建工程工地。圖／鄉公所提供
寶山鄉公所公告大雅一街永久廢除，未來將作為擴建工程工地。圖／鄉公所提供

新竹科學園區寶山二期擴建計畫工程持續進行，位在計畫範圍內的大崎村多數居民已陸續搬遷，鄉公所宣布為讓工程順利進行，16日起村內的重要道路大雅一街將永久封閉廢除，未來若要由三峰路往來科環路，必須繞行國道3號寶山交流道。

竹科寶山二期擴建開發面積約90公頃，位處竹科南側，範圍幾乎涵蓋整個寶山鄉大崎村，計畫從2021年通過環評後，科管局迅速展開土地徵收，預計今年區域內將大規模動土整地，未來將作為台積電2奈米廠興建基地。

其中過去大崎村內主要往來三峰路與科環路的大雅一街，因正位於擴建計畫核心區域，為了工程順利進行，將在3月16日起，正式廢除此道路並封閉，未來僅有工程車輛得以進出，不過居民仍堅持必須保留前往大崎村信仰中心保生宮的通道。

保生宮雖也同屬搬遷戶，不過因新廟尚未興建完成，因此暫時尚未遷移拆除，寶山鄉公所提醒民眾若未來要前往保生宮，除了可以由三峰路經寶山交流道匝道（機車可通行），前往大雅路抵達保生宮，科環路要往來三峰路同樣須經匝道通行。

竹科寶山二期擴建計畫區域已可見大型機具進駐，今年將展開大規模整地工程。記者巫鴻瑋／攝影
竹科寶山二期擴建計畫區域已可見大型機具進駐，今年將展開大規模整地工程。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 台積電

延伸閱讀

老師講話都在騙？竹科男怨貸款買了房 等到30多歲「怎麼還沒有女孩子來」

屏東老七佳石板屋去年慘遭祝融 修復工程預計5月完工

科學園區抗旱 全力開發再生水

嘉市府再提5個地下停車場興建案 市府北棟、舊市公所優先

相關新聞

桃市議員狂問官員「我穿得漂亮嗎」 鄉民傻眼：誰選的領回去

上周桃園市副市長王明鉅秘書在議會內拍攝影片，並上傳到社群網站，批評議員嬉鬧、遲到，引發民進黨團不滿，王明鉅為此數度道歉。然而市議員黃瓊慧在此議題上，要求現場官員回答她「穿得漂不漂亮」的一席言論，也遭網

竹科擴建工程持續 寶山大雅一街16日起永久廢除

新竹科學園區寶山二期擴建計畫工程持續進行，位在計畫範圍內的大崎村多數居民已陸續搬遷，鄉公所宣布為讓工程順利進行，16日起...

竹縣首次主政中臺灣區域治理平台 農業行銷提案最多

中臺灣區域治理平台今年由新竹縣政府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議，這次提出的合作提案，以農產行銷組7案為最多，未來在...

盼加速民辦都更 桃園修法放寬門檻

為加速推動都市更新，桃園市政府修正「桃園市都市更新單元劃定基準」規定，昨日經審議通過，未來將放寬都市更新單元鄰路條件，納...

單身看這！新竹縣將辦8場免費聯誼活動 首度加碼抽機票

新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動，首場「情人營業...

苗21線飛石來襲！地方怒吼安全不能靠運氣 爭設明隧道

苗栗縣今年幾乎無雨，南庄鄉苗21線神仙谷路段昨天從140公尺的峭壁頂落下大石頭，還好沒有砸中人車，縣議員楊文昌等地方人士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦