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竹縣首次主政中臺灣區域治理平台 農業行銷提案最多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年再邀竹市加入，由8縣市組成，平台更加壯大。圖／縣府提供
今年再邀竹市加入，由8縣市組成，平台更加壯大。圖／縣府提供

中臺灣區域治理平台今年由新竹縣政府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議，這次提出的合作提案，以農產行銷組7案為最多，未來在青農的行銷活動、食農教育跨縣市交流，新竹縣與中台灣縣市將更密切交流，今年再邀竹市加入，由8縣市組成，平台更加壯大。

這次會議由新竹縣政府行政處長周秋堯主持，會議中針對各項議題進行討論，針對平台的運作機制、歷次會議繼續列管案件，以及六大議題組提出的新增合作提案等進行討論。

周秋堯指出，歷次會議決議事項合作案共計25案，有4案繼續列管，其中3案皆針對空污相關，包括共同監督中火用煤減量、污染減排、精進空污防制措施並定期公開生煤使用量，各縣市推動生煤工業鍋爐改用低污染燃料，聯合管理跨縣市營建工程業者，定期提供查核嚴重缺失名單供其他縣市加強稽查管制，另一案則是8縣市共同辦理「水土保持服務團聯合組訓暨業務研討會」。

再者，平台設置空污環保組、經濟發展組、交通建設組、觀光旅遊組、農產行銷組、衛生安全組共六大議題組，今年提出20個新增合作提案，其中以農產行銷組7案為最多，如食農教育資訊平台跨縣市交流、合作辦理2023中台灣以青年農民為主題之行銷活動等。

周秋堯表示，針對這次的合作提案，提案後續將提送副首長會議審議於4月14日討論。其中，較特別的提案是提升動物保護防疫機關課長或組長職等至八職等，盼藉此解決縣市動物保護防疫機關人力不足日趨嚴重的問題。

最後，幕僚組新增提案為臺中市政府數位治理局提出的跨縣市合作案「平台縣市主動分享資安(訊)人員專業訓練課程」，建議平台內縣市於辦理資安訊人員專業訓練時，保留部分名額予其他縣市資安(訊)人員報名參加，以促進資安交流與資源共享。 

這次也關修正「中臺灣區域治理平台運作機制」，因應去年8 月決議輪辦方式改為7縣市輪流主政，另因今年新竹市加入平台，故配合修正「中臺灣區域治理平台運作機制」，未來將改為8縣市輪流舉辦，主政順序為臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市、新竹市。

中臺灣區域治理平台今年由新竹縣政府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議。圖／縣府提供
中臺灣區域治理平台今年由新竹縣政府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議。圖／縣府提供

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