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盼加速民辦都更 桃園修法放寬門檻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府修正「桃園市都市更新單元劃定基準」規定，希望放寬都更門檻加速民辦都更。圖／桃園市住發處提供
桃園市政府修正「桃園市都市更新單元劃定基準」規定，希望放寬都更門檻加速民辦都更。圖／桃園市住發處提供

為加速推動都市更新桃園市政府修正「桃園市都市更新單元劃定基準」規定，昨日經審議通過，未來將放寬都市更新單元鄰路條件，納入危老轉軌案件，並簡化都市更新環境評估指標，期望增加民間參與意願。

市府住宅發展處表示，原條文規定須臨接1條以上計畫道路才能畫定更新單元，考量部分更新單元可能並無鄰接計畫道路，因此新條文新增，臨接已指定建築線且寬度達8公尺的現有巷道且土地面積達1500平方公尺以上者也可以畫定更新單元。

而部分危老案件因無法取得所有權人100%同意，難以推動重建。住發處表示，今年1月已簡化危老建築的重建審查程序，這次再修訂更新單元畫定基準，只要符合危老條例規定應補強或拆除者，也可依規定檢討參與都市更新，且不須檢討更新單元鄰路條件及面積、建物投影面積及環境評估指標等條件；另經結構安全性能評估結果未達最低等級者，也可以不用檢討建物投影面積及環境評估指標。

住發處表示，配合中央2019年修正都更條例，市府將環境評估指標由12項簡化為10項，且可跟都更條例第6條規定直接對應，指標認定更為明確，且一般地區自畫更新單元僅需自評10項指標中符合其中2項即可，大眾運輸場站800公尺範圍內也只要符合1項即可。

都市更新 都更 桃園

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