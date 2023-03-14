快訊

退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

全台首張佛教唱片來自星雲大師？作家指幕後推手還有「他」

麥當勞「草莓冰炫風、優格派」開賣！1+1=89新組合登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單身看這！新竹縣將辦8場免費聯誼活動 首度加碼抽機票

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年的活動皆為實體舉辦，也增加分組活動及跨組互動環節，讓大家交友圈跨大。記者郭政芬／攝影
今年的活動皆為實體舉辦，也增加分組活動及跨組互動環節，讓大家交友圈跨大。記者郭政芬／攝影

新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動，首場「情人營業中」活動即日起開放線上報名至3月26日止，邀請新竹縣內單身青年男女各限量20名，今年更首度加碼抽機票活動，邀請民眾一起敞開心房門，認識新朋友並迎接成家無限美好之旅。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣的平均年齡40.25歲，躍升為全台最年輕的縣市，去年在疫情較嚴峻期間，舉辦活動也有較多限制，但仍排除萬難讓青年找幸福之路不中斷，除2場以線上活動形式外，其餘6場皆以實體活動舉辦，總計3百多人次單身青年男女參與活動。今年8場活動皆為實體舉辦，更強化互動性及趣味性，除了提供人氣熱門主題活動，同時也會搭配情感教育課程，讓大家能健康的戀愛。

今年的活動皆為實體舉辦，也增加分組活動及跨組互動環節，讓大家交友圈跨大。主題活動包含：「情人營業中」一起做菜及模擬幸福開店、「桌上愛情故事」透過桌遊認識彼此、「戀愛手做事」一同禮物DIY及交換禮物、「升溫運動會」趣味競賽感情升溫、情人節特別企劃「情人出遊靚Look」結合「驚聲尖笑趣遊玩」精心為彼此打扮並享受青春遊戲、「戀愛秘旅」團隊合作的解謎之旅、「愛在燃燒時」圍繞營火跳舞談天，期望透過趣味互動、團隊合作、簡單紓壓及流行生活等多元化的內容，讓青年能夠享受交友的過程並找到志趣相投的另一半。

此外，為鼓勵單身青年參與青年成家系列活動，竹縣教育局特別加碼助攻好禮，場場有機會獲得電影票或便利商店電子票券，凡是參與８大主題活動的參與者，就有機會獲得亞洲線機票，歡迎有興趣的單身青年男女前往報名網站(https://reurl.cc/Rvbzde)踴躍報名，詳情請上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2893、2895。

首場「情人營業中」活動即日起開放線上報名至3月26日止，邀請新竹縣內單身青年男女各限量20名。記者郭政芬／攝影
首場「情人營業中」活動即日起開放線上報名至3月26日止，邀請新竹縣內單身青年男女各限量20名。記者郭政芬／攝影
新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動。記者郭政芬／攝影
新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動。記者郭政芬／攝影
今年8場活動皆為實體舉辦，更強化互動性及趣味性，除了提供人氣熱門主題活動，同時也會搭配情感教育課程，讓大家能健康的戀愛。記者郭政芬／攝影
今年8場活動皆為實體舉辦，更強化互動性及趣味性，除了提供人氣熱門主題活動，同時也會搭配情感教育課程，讓大家能健康的戀愛。記者郭政芬／攝影

青年 新竹 單身

延伸閱讀

竹北豆子埔溪水異常混濁 環保局查獲工地排廢水

影／郭台銘有意同框吃閉門羹？柯文哲：郭說時機敏感 還未拜訪

經典賽／新竹縣今下午先發2百份勝荷雞排 打贏古巴要加碼！

全中運2賽場 新竹縣3月底前陸續取得認證與驗收

相關新聞

桃市議員狂問官員「我穿得漂亮嗎」 鄉民傻眼：誰選的領回去

上周桃園市副市長王明鉅秘書在議會內拍攝影片，並上傳到社群網站，批評議員嬉鬧、遲到，引發民進黨團不滿，王明鉅為此數度道歉。然而市議員黃瓊慧在此議題上，要求現場官員回答她「穿得漂不漂亮」的一席言論，也遭網

竹科擴建工程持續 寶山大雅一街16日起永久廢除

新竹科學園區寶山二期擴建計畫工程持續進行，位在計畫範圍內的大崎村多數居民已陸續搬遷，鄉公所宣布為讓工程順利進行，16日起...

竹縣首次主政中臺灣區域治理平台 農業行銷提案最多

中臺灣區域治理平台今年由新竹縣政府主政，昨天下午召開第1次幕僚組會議，這次提出的合作提案，以農產行銷組7案為最多，未來在...

盼加速民辦都更 桃園修法放寬門檻

為加速推動都市更新，桃園市政府修正「桃園市都市更新單元劃定基準」規定，昨日經審議通過，未來將放寬都市更新單元鄰路條件，納...

單身看這！新竹縣將辦8場免費聯誼活動 首度加碼抽機票

新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動，首場「情人營業...

苗21線飛石來襲！地方怒吼安全不能靠運氣 爭設明隧道

苗栗縣今年幾乎無雨，南庄鄉苗21線神仙谷路段昨天從140公尺的峭壁頂落下大石頭，還好沒有砸中人車，縣議員楊文昌等地方人士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦