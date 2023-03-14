單身看這！新竹縣將辦8場免費聯誼活動 首度加碼抽機票

新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動，首場「情人營業中」活動即日起開放線上報名至3月26日止，邀請新竹縣內單身青年男女各限量20名，今年更首度加碼抽機票活動，邀請民眾一起敞開心房門，認識新朋友並迎接成家無限美好之旅。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣的平均年齡40.25歲，躍升為全台最年輕的縣市，去年在疫情較嚴峻期間，舉辦活動也有較多限制，但仍排除萬難讓青年找幸福之路不中斷，除2場以線上活動形式外，其餘6場皆以實體活動舉辦，總計3百多人次單身青年男女參與活動。今年8場活動皆為實體舉辦，更強化互動性及趣味性，除了提供人氣熱門主題活動，同時也會搭配情感教育課程，讓大家能健康的戀愛。

今年的活動皆為實體舉辦，也增加分組活動及跨組互動環節，讓大家交友圈跨大。主題活動包含：「情人營業中」一起做菜及模擬幸福開店、「桌上愛情故事」透過桌遊認識彼此、「戀愛手做事」一同禮物DIY及交換禮物、「升溫運動會」趣味競賽感情升溫、情人節特別企劃「情人出遊靚Look」結合「驚聲尖笑趣遊玩」精心為彼此打扮並享受青春遊戲、「戀愛秘旅」團隊合作的解謎之旅、「愛在燃燒時」圍繞營火跳舞談天，期望透過趣味互動、團隊合作、簡單紓壓及流行生活等多元化的內容，讓青年能夠享受交友的過程並找到志趣相投的另一半。