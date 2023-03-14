單身看這！新竹縣將辦8場免費聯誼活動 首度加碼抽機票
新竹縣躍升全台最年輕的縣市，新竹縣政府為單身青年成家持續加溫，宣布今年將舉辦8場室內、戶外玩透透系列活動，首場「情人營業中」活動即日起開放線上報名至3月26日止，邀請新竹縣內單身青年男女各限量20名，今年更首度加碼抽機票活動，邀請民眾一起敞開心房門，認識新朋友並迎接成家無限美好之旅。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣的平均年齡40.25歲，躍升為全台最年輕的縣市，去年在疫情較嚴峻期間，舉辦活動也有較多限制，但仍排除萬難讓青年找幸福之路不中斷，除2場以線上活動形式外，其餘6場皆以實體活動舉辦，總計3百多人次單身青年男女參與活動。今年8場活動皆為實體舉辦，更強化互動性及趣味性，除了提供人氣熱門主題活動，同時也會搭配情感教育課程，讓大家能健康的戀愛。
今年的活動皆為實體舉辦，也增加分組活動及跨組互動環節，讓大家交友圈跨大。主題活動包含：「情人營業中」一起做菜及模擬幸福開店、「桌上愛情故事」透過桌遊認識彼此、「戀愛手做事」一同禮物DIY及交換禮物、「升溫運動會」趣味競賽感情升溫、情人節特別企劃「情人出遊靚Look」結合「驚聲尖笑趣遊玩」精心為彼此打扮並享受青春遊戲、「戀愛秘旅」團隊合作的解謎之旅、「愛在燃燒時」圍繞營火跳舞談天，期望透過趣味互動、團隊合作、簡單紓壓及流行生活等多元化的內容，讓青年能夠享受交友的過程並找到志趣相投的另一半。
此外，為鼓勵單身青年參與青年成家系列活動，竹縣教育局特別加碼助攻好禮，場場有機會獲得電影票或便利商店電子票券，凡是參與８大主題活動的參與者，就有機會獲得亞洲線機票，歡迎有興趣的單身青年男女前往報名網站(https://reurl.cc/Rvbzde)踴躍報名，詳情請上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2893、2895。
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