鐵工藝術家粉蠟筆作畫 中壢公所展38幅獨特作品
閒情藝趣粉蠟筆推畫美展至本月17日前於桃園中壢區公所1樓中庭展出，共計展出作家陳文雄及其他13位參展人的藝術創作共38幅作品，這次陳文雄讓大家感受拇指推畫不一樣的「創藝」，有別於畫筆技法的粉蠟筆拇指推畫，以簡單的素材，畫出如油畫般的美感，使畫作更添風華。
陳文雄老師原為1名鐵工，以畫畫為消遣，他將粉蠟筆為創作素材，主要是因為粉蠟筆取得容易、不占空間，且適合親子同樂，值得推廣，想不到畫出一片天，不少教育界人士欣賞他的作品，請他到學校做示範教學。
陳文雄也舉辦過多場展覽，大多為受邀參展，其畫作沒有臨摹，憑空想像，沒有匠氣，運用立體感、透視邏輯，創造出意境高且耐看的大自然風景畫作。
這次展覽主題以田園風光、山水美景為主，不論是美麗的黃昏、靜謐的夜色、幽靜的森林小徑或是清澈的流水，總能吸引觀賞者駐足欣賞，再三玩味。邀請民眾共賞粉蠟筆推畫藝術饗宴，和陳文雄師生一起走進山林田野的繽紛世界，欣賞美不勝收的作品。
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