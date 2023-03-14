鐵工藝術家粉蠟筆作畫 中壢公所展38幅獨特作品

閒情藝趣粉蠟筆推畫美展至本月17日前於桃園中壢區公所1樓中庭展出，共計展出作家陳文雄及其他13位參展人的藝術創作共38幅作品，這次陳文雄讓大家感受拇指推畫不一樣的「創藝」，有別於畫筆技法的粉蠟筆拇指推畫，以簡單的素材，畫出如油畫般的美感，使畫作更添風華。

陳文雄老師原為1名鐵工，以畫畫為消遣，他將粉蠟筆為創作素材，主要是因為粉蠟筆取得容易、不占空間，且適合親子同樂，值得推廣，想不到畫出一片天，不少教育界人士欣賞他的作品，請他到學校做示範教學。

陳文雄也舉辦過多場展覽，大多為受邀參展，其畫作沒有臨摹，憑空想像，沒有匠氣，運用立體感、透視邏輯，創造出意境高且耐看的大自然風景畫作。