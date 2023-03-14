快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

隨時可救人　新竹東寧宮捐贈5台AED給竹市警方

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹東寧宮主委吳榮聲得知警局第二分局原有舊型AED自動體外心臟電擊去顫器都已超過使用年限，決定主動捐贈新型去顫器5台，分別放置在5個派出所，以備緊急救護之用。圖／警方提供
新竹東寧宮主委吳榮聲得知警局第二分局原有舊型AED自動體外心臟電擊去顫器都已超過使用年限，決定主動捐贈新型去顫器5台，分別放置在5個派出所，以備緊急救護之用。圖／警方提供

長期支持警察消防人員救災救難的新竹東寧宮，曾捐贈巡邏車、救護車與消防車之外，主委吳榮聲得知警局第二分局原有舊型AED自動體外心臟電擊去顫器都已超過使用年限，決定主動捐贈新型去顫器5台，分別放置在5個派出所，以備緊急救護之用。

第二分局分局長林昆達表示，警察經常第一線接觸民眾，若發生緊急救護情況，同仁就可以在黃金時間協助搶救生命，減少傷害，未來也會持續安排訓練課程，讓所有同仁都熟悉AED的使用操作，同時，再次感謝東寧宮主委及委員們的支持。

根據衛生福利部近年國人十大死因統計，心臟疾病高居十大死因的前三名。心臟疾病所造成的死亡，許多是以突發性心跳停止的形式發生，心臟驟停並不會挑場所，當人突然倒下時，身旁有沒有救命的人和機器，成保命的黃金關鍵，而除了人工CPR，電擊也是可以使心臟恢復正常心跳的方式。

據文獻指出，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將遞減7-10％。因此，傷病患的存活是和時間和死神的賽跑，如果將AED設置於人潮眾多的公共場所，供民眾搶救時使用，可降低該類傷病患到院前死亡率。

AED 警察 新竹

延伸閱讀

圖解數化地籍圖整合建置考評 竹市連續13年獲優等

全家斥資20億 新竹蓋麵包廠

寶二水庫聯通管搶修完成 估3日16時竹市全面復水

胎兒撐破輸卵管孕婦枉死 醫生判1年4月 聲請釋憲吃閉門羹

相關新聞

桃市議員狂問官員「我穿得漂亮嗎」 鄉民傻眼：誰選的領回去

上周桃園市副市長王明鉅秘書在議會內拍攝影片，並上傳到社群網站，批評議員嬉鬧、遲到，引發民進黨團不滿，王明鉅為此數度道歉。然而市議員黃瓊慧在此議題上，要求現場官員回答她「穿得漂不漂亮」的一席言論，也遭網

隨時可救人　新竹東寧宮捐贈5台AED給竹市警方

長期支持警察消防人員救災救難的新竹東寧宮，曾捐贈巡邏車、救護車與消防車之外，主委吳榮聲得知警局第二分局原有舊型AED自動...

綠營桃園第四選區參選爆炸 深耕多年的他也要登記

民進黨桃園第四選區（桃園區）立委黨內初選，目前已有市府資科局前局長余宛如、楊梅區前議員候選人蕭立妍登記參選，而桃園市前議...

圖解數化地籍圖整合建置考評 竹市連續13年獲優等

新竹市政府地政處111年度辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作，市府今指出，經內政部國土測繪中心評比，榮獲...

遭批公園髒亂市容變調 竹市府：強風落葉飄落引誤解

民進黨新竹市議員劉彥伶與前市議員李妍慧發現有民眾在臉書發文，抱怨市容變調及公園髒亂、草皮枯死、落葉滿地等慘狀，市長高虹安...

桃園遠東都計變更 將增道路擴大公園

桃園市遠東紡織內壢廠10.7公頃乙種工業用地都市計畫變更案，因公園、道路規畫引發反彈卡關，遠東集團近日與地方辦理說明會達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦