綠營桃園第四選區參選爆炸 深耕多年的他也要登記

民進黨桃園第四選區（桃園區）立委黨內初選，目前已有市府資科局前局長余宛如、楊梅區前議員候選人蕭立妍登記參選，而桃園市前議員范綱祥也在今日宣布參選，范綱祥表示，他自詡「誠信、專業、始終如一」，相信自己是鄉親最好的選擇。

范綱祥表示，誠信才值得信賴，但說來容易，做時卻常得吃眼前虧，很難堅持到底。為了堅持誠信，4年前，想擴大服務爭取立委提名時，他毅然決然放棄參選議員連任，付出中斷政治之路的慘痛代價。

范綱祥說，他1994年加入民進黨、返鄉創立桃園環保聯盟、環工事務所，2006年創立上善法律事務所，2009年接受民進黨徵召參選升格前的桃園區市長，2014年當選市議員，在桃園深耕將近30年。

在專業上，范綱祥指出，除了台大環工碩士的學歷外，他也取得律師以及環工技師證照。如果有機會當選，絕對會是國會整體專業能力的大補丸，會實事求是，對症下藥，日起有功，解決法制問題。

民進黨2024總統立委提名時程，已於上月23日中常會決議通過，其中區域立委的部分，3月8日中執會已決定立委艱困選區徵召總數、提名名額及規費繳納金額；3月20日至3月24日初選領表登記；4月18日前立委初選協調截止；4月19日立委初選民調分組抽籤；4月24日至5月12日立委初選民調開始；5月17日中執會公告立委候選人提名名單。