圖解數化地籍圖整合建置考評 竹市連續13年獲優等

新竹市政府地政處111年度辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作，市府今指出，經內政部國土測繪中心評比，榮獲優等，這也是竹市連續13年獲優等，成為公務機構服務優良的模範。

市長高虹安表示，不論是造橋、開路、蓋房子或其他使用目的，都需要以高精度的地籍圖資為底圖，再接續進行建築樣式、方位等規畫，以避免後續產生用途與法規不符、建築越界等糾紛。地籍圖資的精準與正確，與人民財產權息息相關，新竹市政府連續13年獲得優等，市府給予地政處最大的肯定，也期許市府同仁繼續提供民眾最優質的服務與成果。

地政處進一步表示，一般與土地相關的圖資，包括地籍圖、都市計畫圖、地形圖等土地資訊，但各個圖資依使用功能不同，其比例尺、坐標皆不同，導致在申請後要自行加工換算才能套疊使用。

透過圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作，將一張張分開的地籍圖整合成一個地段來管理，可徹底解決多張地籍圖接合的問題，更加值整合都市計畫圖、地形圖等各類圖籍於統一坐標系統上，不僅能提升地籍圖品質精度，也能在土地複丈測量及都市計畫等應用部分發揮效益；加上各單位介接加值應用（如據以核發土地分區使用證明等），更有助於都市計畫的推動及其他多目標使用。

地政處補充，112年度將持續辦理竹市南門段一、二小段及東門段三小段整合作業，範圍包括東門里、成功里、南門里及關帝里，測量員將不定期到現場辦理測量作業。

地政處指出，本次考核優等，成效備受肯定，更提升市民對地籍測量的信任，預計於今年9月底在全國擴大工作會報中公開表揚。