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遭批公園髒亂市容變調 竹市府：強風落葉飄落引誤解

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府城銷處表示，近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，市府都有按照慣例進行維護，未來會再加強清潔及澆灌草皮，也謝謝民眾善意提醒。圖／新竹市政府提供
市府城銷處表示，近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，市府都有按照慣例進行維護，未來會再加強清潔及澆灌草皮，也謝謝民眾善意提醒。圖／新竹市政府提供

民進黨新竹市議員劉彥伶與前市議員李妍慧發現有民眾在臉書發文，抱怨市容變調及公園髒亂、草皮枯死、落葉滿地等慘狀，市長高虹安卻荒於市政推動與維護，希望相關單位能重視。對此，市府強調是因適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，相關人員都按照慣例維護。

市府城銷處表示，近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，市府都有按照慣例進行維護，未來會再加強清潔及澆灌草皮，也謝謝民眾善意提醒。城銷處負責日常清潔、植栽養護、設施巡檢等，周末休假期間仍會派人清潔打掃，尚無發生滿地落葉很像廢棄公園的情況，且目前維護頻率與往年相同，高虹安上任後並無特別改變。

城銷處補充，植物生長旺盛期間會增加修剪次數；夏季會增加植栽澆灌；季節交替及預防天災汛期更會加強設施維護頻率。新竹常年風大，公園又是親近自然的場所，冬季喬木落葉為自然現象，部份堆置於未影響通行及景觀處亦可腐化作為養分。

長和公園早期規畫以圍牆阻隔、多為硬體鋪面、設施老舊陳設，而且樹木在此生長受限、浮根隆起，導致民眾進入公園使用的意願不高。後於2019年改善完工，特色為保留社區記憶百年老榕樹、設置環形跑道供民眾步行、慢跑的運動使用，也設置孩童可親近樹木的高架瞭望木平台。

長和里楊金土里長聽聞表示，落葉是季節關係，維護人員也每日清潔打掃，聽到網路說公園廢棄也反駁道這不能亂講。不要因為一兩日強風就批評公園髒亂，抹煞市府清潔人員的辛勞努力。

劉彥伶說，市民反映已有很長一段時間，現在各公園讓人感覺陰暗、髒亂、設施維護品質低落、對長輩與親子極不友善，甚至成為都市治安死角。她舉關新公園為例，開闊草皮綠地如今卻變成光禿禿、了無生意的黃土公園，突顯高虹安上任至今，市府機器的螺絲嚴重鬆動，讓市民對高虹安市府從期望到失望。

李妍慧也說，從護城河、民族公園、東門城圓環 、長和公園、隆恩圳、關新公園、南寮漁港 公園髒亂，交通失序，違停亂象，落葉滿地，對照最近高虹安獻聲垃圾車收垃圾播放曲引發熱議情形，期望市府早日回歸市政工作，強化行政管理跟城市建設。

市府城銷處表示，近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，市府都有按照慣例進行維護，未來會再加強清潔及澆灌草皮，也謝謝民眾善意提醒。圖／新竹市政府提供
市府城銷處表示，近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、低溫造成草皮枯黃，市府都有按照慣例進行維護，未來會再加強清潔及澆灌草皮，也謝謝民眾善意提醒。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹 低溫

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