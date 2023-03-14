桃市議員狂問官員「我穿得漂亮嗎」 鄉民傻眼：誰選的領回去

上周桃園市副市長王明鉅秘書在議會內拍攝影片，並上傳到社群網站，批評議員嬉鬧、遲到，引發民進黨團不滿，王明鉅為此數度道歉。然而市議員黃瓊慧在此議題上，要求現場官員回答她「穿得漂不漂亮」的一席言論，也遭網友砲轟是「草包大花瓶」。

PTT一名網友在「Gossiping」看板發文，批評「PTT鄉民女神qn」民進黨議員黃瓊慧的質詢太荒謬，「身為納稅義務人我認為大家對於議員工作內容有知的權利，必須高調一下這優質的質詢內容」。

在他貼出的議會影片中，黃瓊慧先跟官員問早，接著說道：「請問各位局處首長，我今天穿這樣子可以嗎？覺得我穿得漂亮的舉手。（現場靜默）大家都覺得不漂亮嗎？我有特別打扮了一下。」

許多網友難以接受這種質詢內容，痛批「是誰選出這種沒水準的花瓶」、「選你是要做事，不是讓你發花癡的！」、「我們居然花納稅錢養這種草包大花瓶，可悲」、「現在質詢沒料真的很慘，見光死」、「誰選的認領回去好嗎」。有人則貼出當天議會完整影片，還原前因後果。

該事件起因是王明鉅隨行秘書、前平鎮區議員候選人曾姸潔，日前在議場內拍攝議員質詢畫面，並將影片發布到匿名社群，抱怨議員不僅遲到，還在場內自拍、嬉戲，讓她看不下去。由於影片拍到的多為民進黨議員，讓民進黨團十分不滿，譴責這是藐視議會的抹黑行為，無視議會規定、損害議員職權。而王明鉅當天也在議會上道歉，強調已請秘書檢討，希望事件到此落幕。

雖然黃瓊慧是為了反諷在議場內可能被偷拍，但鄉民們並不買帳，仍認為她的發言不恰當，「怎麼不是對於遲到嬉戲回應，而是針對議會內拍攝反擊？」、「原來嬉鬧被發現第一時間擔心自己穿不漂亮」、「議會為什麼不給拍，議員們遲到嬉戲很正常？」、「還是不覺得問官員衣服漂不漂亮跟你提的事情有何關聯」、「遲到嬉戲不檢討自己檢討拍攝的人？而且人家立院都可以直播了你市議會不能拍？」