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高虹安錄宣導唱五月天歌曲 議員：疑有版權問題

中央社／ 新竹市13日電

新竹市長高虹安錄製反詐騙宣導短語，並透過垃圾車播送，其中一則錄音是唱樂團五月天歌曲引發熱議。新竹市議員劉康彥表示，高虹安的做法疑似有版權問題，是錯誤示範。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂近期換成反詐騙宣導，內容有高虹安獻唱的樂團五月天歌曲「突然好想你」，在網路引發民眾熱議。

劉康彥今天在臉書（Facebook）發文表示，地方首長用垃圾車做政策宣導已不是新鮮事，但若要錄製防詐宣導短語，可以好好說話，民眾被強迫聽政治人物說話已經夠無奈，但高虹安卻還要唱歌，且整件事還有更嚴肅的「版權問題」。

劉康彥表示，首先要先確認新竹市政府是否向「中華音樂著作權協會」申請公開播放，而高虹安重製五月天的歌曲、再透過垃圾車播放，甚至放在網路提供下載，這都是錯誤示範，建議高虹安重新錄一個宣導版本。

新竹市警察局對此表示，反詐騙宣導錄音檔播放皆為公益用途，其中一則有市長高虹安唱歌的音檔，僅在昨天定點播放，關於是否有歌曲重製及公播費用等問題，目前正向相關單位接洽瞭解中，會在尊重版權的前提下，展現最大誠意共同防堵詐騙。

高虹安 詐騙

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