忠烈祠撤神祇遭綠營批評 桃市府：對宗教謹守中立原則

桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年迎來日本神祇「天照大神」供奉，遭民眾質疑違背忠烈祠精神，市府表示活動結束後會撤除，引起綠營質疑市長張善政不是拼觀光，而是在拼意識形態；市府則回應，會謹守宗教中立原則。

民進黨團表示，「桃園忠烈祠暨神社文化園區」是台灣保存最完整的日式神社，於西元1935年籌建，並在1946年被充為新竹縣忠烈祠使用，在1950年更名為桃園縣忠烈祠，升格後再更名為「桃園忠烈祠」。

民進黨團強調，前市長鄭文燦市長時期，以忠烈祠及桃園神社並存的方式修復，藉由古蹟及舉辦活動，吸引眾多市民前來參觀，成為獨特的觀光景點。先前張善政主持市政會議宣布將透過成立觀光會報來提升觀光能量。但卻以意識形態為由扼殺獨特景點，以政治操作阻擋在地特色觀光發展，並非民眾所樂見。

桃園市政府民政局則回應，對園區的管理、維護皆對宗教謹守中立原則。委外廠商辦理的活動已於2月底結束，會陸續將神祇請離，古蹟本身亦不會因更換檔期作業受到影響，請外界放心。

地方人士則表示，提此次發生爭議，雖是主辦單位沒有意識到敏感性，但源頭還是前市長鄭文燦任期結束前將管理要點改為備查，讓委外廠商背了黑鍋。張善政團隊並不喜好操弄政治，希望減少紛爭，而新科民進黨議員為了聲量，藉機操弄友日反日兩股情緒，動機實在令人難以苟同。

議員魏筠則回應，翻開去年底更正後的管理規則並未提到此點，空白授權也只會發生在法規命令上，廠商的契約書內到底哪一條是突破原有的管理規則，也沒有講明白，這樣的說法不符合法理，只是拿出專有名詞當成藉口。