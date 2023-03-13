鍾東錦率團赴新加坡 考察雙語教育、推展苗栗觀光

苗栗縣長鍾東錦今天率考察團赴新加坡觀摩雙語教育、辦理觀光旅遊推介活動，同行除縣府官員還有20名校長、13名隨團觀光產業代表，藉以推展苗栗縣觀光及教育政策。

這是鍾東錦上任以來首次率團出國考察。苗栗縣政府透過新聞稿指出，考察團由鍾東錦率領文化觀光局長林彥甫、教育處長葉芯慧、20名校長及13名隨團觀光產業代表前往新加坡，借鏡星國雙語教育辦學經驗，以推展苗栗縣觀光及教育重要政策。

縣府表示，教育部公布的「2030雙語國家政策發展藍圖」，以「全面啟動教育體系的雙語活化、培養台灣走向世界的雙語人才」為目標，力求加速教學活化及生活化，並擴增英語人力資源；新加坡政府自2005年推行「少教多學」教育改革，教育理念與近年來台灣提倡的「素質教育」、「以學生為中心」、「提高學生自主學習能力」等教育措施和口號一致，期盼促進縣內優質教育人員與國外團隊相互交流，實踐「將苗栗帶出去，把國際帶進來」的理想。

此外，縣府提到，新加坡為東南亞入境台灣的國際觀光市場中客源發展成熟國家，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，2019年新加坡來台旅客為46萬635人次，透過交流活動，宣傳推廣苗栗在地特色觀光資源，希望新加坡當地旅行社及旅客至台灣旅遊時，能將苗栗排入遊程內。

鍾東錦表示，要讓苗栗學子從小培養與世界做朋友的能力，從文化、產業等不同層面，營造雙語學習環境，學生在強化英語能力後，能在生活及職場中持續運用，進而走向世界、邁向國際。

他也說，苗栗具備豐富觀光旅遊資源，包括全台灣唯一的「國際雙慢城」、首創的「Rail Bike」舊山線鐵道自行車、獲得國際慢食社區認證的「苗栗慢魚海岸」、優質的泰安溫泉美人湯以及11處休閒農業區等，期盼透過觀光推介會，把苗栗觀光推向國際市場，吸引更多國際旅客造訪，深度體驗苗栗的慢活魅力，帶動整體觀光產業發展。