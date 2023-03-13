快訊

大江健三郎逝世：生下弱智兒子的文豪，如何找到生命救贖？

Selina淚談第1個「女兒」過世4年 選313公布懷孕喜訊有洋蔥

彰化發生砍頸殺人釀1死 起因2板模工人口角衝突肇禍

鍾東錦率團赴新加坡 考察雙語教育、推展苗栗觀光

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗縣長鍾東錦今天率考察團赴新加坡觀摩雙語教育、辦理觀光旅遊推介活動，同行除縣府官員還有20名校長、13名隨團觀光產業代表，藉以推展苗栗縣觀光及教育政策。

這是鍾東錦上任以來首次率團出國考察。苗栗縣政府透過新聞稿指出，考察團由鍾東錦率領文化觀光局長林彥甫、教育處長葉芯慧、20名校長及13名隨團觀光產業代表前往新加坡，借鏡星國雙語教育辦學經驗，以推展苗栗縣觀光及教育重要政策。

縣府表示，教育部公布的「2030雙語國家政策發展藍圖」，以「全面啟動教育體系的雙語活化、培養台灣走向世界的雙語人才」為目標，力求加速教學活化及生活化，並擴增英語人力資源；新加坡政府自2005年推行「少教多學」教育改革，教育理念與近年來台灣提倡的「素質教育」、「以學生為中心」、「提高學生自主學習能力」等教育措施和口號一致，期盼促進縣內優質教育人員與國外團隊相互交流，實踐「將苗栗帶出去，把國際帶進來」的理想。

此外，縣府提到，新加坡為東南亞入境台灣的國際觀光市場中客源發展成熟國家，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，2019年新加坡來台旅客為46萬635人次，透過交流活動，宣傳推廣苗栗在地特色觀光資源，希望新加坡當地旅行社及旅客至台灣旅遊時，能將苗栗排入遊程內。

鍾東錦表示，要讓苗栗學子從小培養與世界做朋友的能力，從文化、產業等不同層面，營造雙語學習環境，學生在強化英語能力後，能在生活及職場中持續運用，進而走向世界、邁向國際。

他也說，苗栗具備豐富觀光旅遊資源，包括全台灣唯一的「國際雙慢城」、首創的「Rail Bike」舊山線鐵道自行車、獲得國際慢食社區認證的「苗栗慢魚海岸」、優質的泰安溫泉美人湯以及11處休閒農業區等，期盼透過觀光推介會，把苗栗觀光推向國際市場，吸引更多國際旅客造訪，深度體驗苗栗的慢活魅力，帶動整體觀光產業發展。

新加坡 鍾東錦

延伸閱讀

赴新加坡觀光推廣 鍾東錦：將苗栗帶出去、把國際帶進來

鍾東錦兌現政見 48「名醫」到位 苗栗人就近就醫

模範婆媳表揚 苗栗縣長鍾東錦肯定女力撐起一片天

苗栗新冠疫苗接種率低於全國平均 縣長鍾東錦當代言人接種第4劑

相關新聞

北水局連夜搶修寶二水庫聯通管 新竹市下午陸續恢復供水

新竹縣寶山村寶山路一段所埋設的寶二水庫聯通管昨天突然爆裂，造成路基掏空下陷、龜裂，北水局派員漏夜搶修，中午前已完成管路給...

救國團和優秀青年拜訪 張善政：歡迎來桃園成家立業

3月29日青年節將至，桃園市政府舉辦「乘風破浪 青年好YOUNG」座談會，市長張善政出席時表示，感謝救國團主任葛永光和桃...

赴新加坡觀光推廣 鍾東錦：將苗栗帶出去、把國際帶進來

苗栗縣長鍾東錦為促進縣內觀光及教育發展，今天率團前往新加坡辦理觀光旅遊推廣活動，並觀摩雙語教育辦學成果，借鏡星國重要發展...

「哩咧創啥」台南地方創生發掘DNA元素 青銀共創好樣子

台南市經發局推動地方創生，發掘在地DNA元素及藉由在地產業產品設計與行銷，創建地方元素的獨特價值，3月18日將在北區振興...

苗栗好美！獅潭鄉協雲宮夢幻雲瀑 台中露友驚艷

苗栗縣獅潭鄉協雲宮旁的八角凸景觀台，海拔標高約751公尺，上周有台中市露友拍到雲瀑夢幻美景，還有公館鄉一帶夜景，讚嘆「你...

遠東都計變更卡關達成共識 允增道路擴大公園化解民怨

桃園市遠東紡織內壢廠都市計畫變更案10.7公頃工業用地變更計畫，因公園、道路引發地方反彈卡關，遠東集團近日與地方辦理說明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦