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寶二水庫聯通管搶修完成 估3日16時竹市全面復水

中央社／ 新竹縣13日電

新竹縣寶山鄉寶山路1段埋設的寶二水庫聯通管昨天爆裂影響供水，一度影響竹市8萬用戶用水，經搶修完成後恢復供水，自來水公司表示，預計竹市今天下午4時許可全面復水。

經濟部台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲今天向中央社記者表示，寶山淨水廠主要提供新竹市地區用水，寶二水庫聯通管昨天爆裂後，一度造成竹市8萬多用戶停水

水利署北水局副局長郭耀程告訴中央社記者，經搶修後已完成聯通管裂縫修補及通水測試，並恢復供水至寶山淨水場。

徐玟玲說，寶二水庫聯通管已送水至淨水場，讓停水範圍逐步縮小；截至今天中午仍有約2、3萬戶停水，原本預估會在今天下午6時許全面復水，但經各單位協力搶修與調度供水等，可提前2小時、約在下午4時許恢復全面供水。

至於交通部分，寶山鄉長邱振瑋指出，寶山路1段埋設的寶二水庫聯通管昨天爆裂，導致路基下陷柏油路面裂開進而影響通車，因有不少通勤民眾會行經此路線，今天先以單線通車，預計明天將能恢復雙線通行。

水庫 停水 新竹

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