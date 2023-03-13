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救國團和優秀青年拜訪 張善政：歡迎來桃園成家立業

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政出席「乘風破浪 青年好YOUNG」座談會，與會時表示，今年桃園共有54人獲選社會優秀青年代表，分別來自各界值得肯定，也歡迎青年來桃園安家立業。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政出席「乘風破浪 青年好YOUNG」座談會，與會時表示，今年桃園共有54人獲選社會優秀青年代表，分別來自各界值得肯定，也歡迎青年來桃園安家立業。圖／桃園市政府提供

3月29日青年節將至，桃園市政府舉辦「乘風破浪 青年好YOUNG」座談會，市長張善政出席時表示，感謝救國團主任葛永光和桃園社會優秀青年代表一起來拜訪桃園市政府，今年桃園共有54人獲選社會優秀青年代表，分別來自各界值得肯定，也歡迎青年來桃園安家立業。

張善政表示，他和救國團淵源頗深，也曾拿過救國團的青年獎，高中時救國團活動是他必然參加的活動，結緣至少50年以上，救國團對於青年輔助，功勞不可抹滅，未來也會不遺餘力的幫忙。

張善政說，桃園目前為全台灣最年輕的縣市，有很多新的發展機會，也是許多年輕人念完書，選擇就業的地方，在年輕政策上面，除了創業的機會外，在這裡生小孩也享有許多的福利。

葛永光表示，今年救國團拜會地方政府的首站選擇桃園市，而救國團主辦青年節慶祝活動並選拔優秀青年已有近60年的歷史，透過鼓勵優秀青年，著眼於青年的未來及國家的希望，尤其過去有許多青年獎章得主，目前在各行各業表現都相當優秀。

葛永光說，青年拜訪首長是年應人對首長的致敬，而政府首長接見青年代表，是對於年輕人的重視，並給予機會與舞台，讓其學習成長，透過本次活動，能與政府團隊交換意見，瞭解市政推動情形，對於青年朋友相當具有意義。

青年 救國團 桃園

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