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赴新加坡觀光推廣 鍾東錦：將苗栗帶出去、把國際帶進來

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天率團出國，赴新加坡辦理觀光旅遊推廣活動，並觀摩雙語教育辦學成果，以促進交流教育經驗。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天率團出國，赴新加坡辦理觀光旅遊推廣活動，並觀摩雙語教育辦學成果，以促進交流教育經驗。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣長鍾東錦為促進縣內觀光及教育發展，今天率團前往新加坡辦理觀光旅遊推廣活動，並觀摩雙語教育辦學成果，借鏡星國重要發展經驗，以推展苗栗縣觀光及教育重要政策，「將苗栗帶出去，把國際帶進來」。

今隨行的有縣府團隊文化觀光局長林彥甫、 教育處長葉芯慧、20 位校長及13位隨團觀光產業代表。

縣府表示，新加坡為我國東南亞入境的國際觀光市場中，客源發展成熟之國家，在 COVID-19 疫情爆發前，2019 年新加坡來台旅客為46萬635人次，且近年來中央針對新南向國家、穆斯林族群旅客的觀光推展與資源整合，為疫後的國際旅遊市場復甦持續加溫。

透過交流活動宣傳苗栗在地特色的觀光資源，讓星國旅行社及旅客安排至台灣旅遊時，將苗栗排入旅遊行程內，達到觀光旅遊推廣目的。

另教育部公布的「2030 雙語國家政策發展藍圖」，以全面啟動教育體系的雙語活化、培養臺灣走向世界的雙語人才為目標，力求加速教學活化及生活化，並擴增英語人力資源。

新加坡政府自2005年開始推行「少教多學」教育改革，其教育理念與近年來我國提倡的「素質教育」、「以學生為中心」、「提高學生自主學習能力」等教育措施和口號相一致，此行將促進縣內優質教育人員與國外團隊相互交流教育經驗，實現「將苗栗帶出去，把國際帶進來」的理想。

鍾東錦表示，苗栗具備豐富完整的觀光旅遊資源，包括全台灣唯一的「國際雙慢城」、首創的「Rail Bike」舊山線鐵道自行車、獲得國際慢食社區認證的「苗栗慢魚海岸」、最優質的泰安溫泉美人湯以及11處休閒農業區等，期盼透過觀光推介會將苗栗的優質觀光品牌推向國際市場，吸引更多國際旅客來深度體驗苗栗的慢魅力，帶動整體觀光產業發展。

新加坡 鍾東錦 觀光

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