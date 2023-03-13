「哩咧創啥」台南地方創生發掘DNA元素 青銀共創好樣子

台南市經發局推動地方創生，發掘在地DNA元素及藉由在地產業產品設計與行銷，創建地方元素的獨特價值，3月18日將在北區振興公園廊道舉辦地方創生成果嘉年華「哩咧創啥」市集活動，除分享也推廣地方創生的精神，為台南締創新風貌。

市府表示，近年來積極推動地方創生，透過產官學及公私協力，並整合中央部會創生資源、科技導入與在地品牌建立等創生模式，讓地方創生更上層樓。也透過發掘在地DNA元素及藉由產品設計與行銷，創建地方元素的獨特價值，打造永續經營與獲利的商業策略，同時喚起人們對地方創生的關切度和思考深度，為在地產業加值，創造就業人口，促進人口回流與復興地方產業。

經發局長林榮川指出，截至今年2月，市府透過輔導團隊協助，已成功輔導3件多元徵案申請至市府，目前正審查與提送國發會，同時陸續輔導多件新案中，期能為地方創生盡最大努力與支持。此次「哩咧創啥」地方創生成果嘉年華市集舉辦地點正是北區地方創生提案中「阿嬤你看市集」所在地。

「阿嬤你看市集」專案經理張雅燕表示，北區區公所以「城鄉攜手、青銀共創」為創生主軸，希望提升就業機會與產業產值，藉此推動關係人口移住、受益共享共榮。位於台南美國學校舊址（北區長榮路及開元路交叉口）的人行空間，規畫為「阿嬤你看市集」，不僅更新周邊人行道鋪面，並增設開南街人行步道形成環園步道，期待透過打造在地編織工藝品市集場域，提供民眾優質休憩散步空間，同時推動在地就業。