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苗栗好美！獅潭鄉協雲宮夢幻雲瀑 台中露友驚艷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉協雲宮旁的八角凸景觀台上周雲瀑夢幻美景，台中市露友驚艷。圖／協雲宮提供
苗栗縣獅潭鄉協雲宮旁的八角凸景觀台上周雲瀑夢幻美景，台中市露友驚艷。圖／協雲宮提供

苗栗縣獅潭鄉協雲宮旁的八角凸景觀台，海拔標高約751公尺，上周有台中市露友拍到雲瀑夢幻美景，還有公館鄉一帶夜景，讚嘆「你們苗栗好美」！提供照片給協雲宮分享。

獅潭鄉協雲宮是著名的賞櫻勝地，今年花季已過，一名台中市民與家人上周車露協雲宮停車場，並在八角凸觀景平台拍到雲瀑，停車場展望點拍到公館、銅鑼夜景，都美不勝收，協雲宮PO在臉書引發回響。

協雲宮管理委員會總幹事余欽榮說，這名台中市露友在協雲宮車露2天，相當興奮拍到大景，直說苗栗好美，也不吝於分享美照，此外，八角凸梅園步道新種上百棵梅花開放認養，預計5年可以開花，協雲宮一帶，將會更加美麗。

一名露友表示，八角凸並不高，雲瀑美景在露營界不是廣為人知，應該是可遇不可求，通常可能是雨停後的好天氣，出現機會比較高，觀賞到大景要有好運氣。

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