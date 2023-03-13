遠東都計變更卡關達成共識 允增道路擴大公園化解民怨

桃園市遠東紡織內壢廠都市計畫變更案10.7公頃工業用地變更計畫，因公園、道路引發地方反彈卡關，遠東集團近日與地方辦理說明會達成共識，遠東集團今天下午表示，遠東承諾增設東西貫穿8公尺道路及南北各一處方正公園，另規畫20公尺中央公園綠廊及東西向8公尺人行綠帶。

遠紡內壢廠都市計變更案10.7公頃乙種工業用地變更計畫，該地為內壢地區精華區，距台鐵內壢車站約一公里，北面有台一線與縱貫鐵路，正對元智大學，該都計變更案規畫商業、住宅及醫療專用區，前年12月桃園市都委會審議通過，去年提報內政部都委會審議，地方以該都計變更案公園狹長、沒有道路強烈反彈，遭到內政部都委會卡關甚至影響桃園亞東醫院床位可能取消，

國民黨立委魯明哲坦言當初看到該都計變更案公告嚇一跳，他批評「遠東沒有誠意」，該變更巷案3000坪公園用地「像是飛鏢式長長的一條路」，竟沒有連接道路。中壢興仁里長李振榮、自強里長黃省慶和在地居民亦強烈反對該都計變更案規畫內容。

遠東集團高層為化解地方反彈，近日與魯明哲、2位里長及居民100多人召開都計變更案說明會，遠東集團高層表達尊重地方民意需求，並說明未來亞東醫院、SOGO或遠東百貨公司進駐帶來地方發展，遠東集團同意地方要求達成共識。

魯明哲表示，這次說明會地方要求將狹長公園面積擴大，遠東集團同意基地退縮6公尺，設置擴大為南北兩座公園，增設貫穿道路，解決交通和塞車，要規畫一條直通元智大學的8公尺人行綠帶，地方樂觀遠東集團承諾和引進亞東醫院、SOGO或遠東百貨進駐共榮。

遠東集團主管表示，遠東同意增設貫穿東西向8公尺道路及設置南北兩座方正公園，變更案住宅區退縮6公尺配合公設公園14公尺用地共20公尺寬規畫一條中央公園綠廊銜接南北兩公園，醫院和住宅區各退縮4公尺，增設東西向共8公尺綠帶銜接中央綠廊至元智大學，希望促成地方共榮。