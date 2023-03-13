不讓他們孤獨老…竹縣培訓「關懷人」 伴長輩還能領服務費

為提供居住在機構裡卻無家屬的長輩們陪伴服務，新竹縣政府社會處今年特規劃辦理倡導關懷人培訓課程，完成培訓者將安排每月定期至機構關懷長者，歡迎18歲以上有興趣的縣民朋友，加入「倡導關懷人」行列，即日起至3月24日可上網報名參加培訓。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣住宿式長期照顧機構(老人福利機構)共18家，經調查本縣入住的長輩約有911人，其中約有5%的長輩其家庭功能較弱，這些長者因沒有家人探視，長期孤單的住在機構裡，容易與社會脫節。

為提升對長輩的照顧，新竹縣府今年特別補助財團法人雙福社會福利慈善事業基金會辦理「112年住宿式長期照顧機構老人倡導及關懷服務實施計畫」，培訓倡導關懷人陪伴長輩，給予他們心理及社會支持。

縣府社會處長陳欣怡表示，成為倡導人，須對老人關懷有興趣，經專業培訓核發合格證書及通過實地見習後，安排每月定期至機構關懷長輩，訪視結束後，雙福基金會將提供服務費，此次計畫預計招募50個名額。

基礎訓練課程定於3月31日辦理，課程包含計畫說明、認識老人福利機構、認識獨立倡導、法定傳染病與感染控制等；進階課程定於4月8日及9日辦理，課程包含老人身心發展之認識、老人權益倡導原則與全人關懷、老人保護與相關規範、人際關係與溝通技巧、倡導人角色與實務/紀錄撰寫、處理抱怨問題及意外事件應變及課後測驗等。