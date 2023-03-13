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解決人車爭道問題 竹市海山港路人行環境改善工程開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府規畫海山港路人行環境改善工程，今舉行開工動土典禮。圖／新竹市政府提供
新竹市政府規畫海山港路人行環境改善工程，今舉行開工動土典禮。圖／新竹市政府提供

新竹市海山港路連接那魯灣文化聚落與海山漁港，不少民眾常騎自行車前往觀光，但該路段路面狹小，長年有人車爭道問題，對此，市府規畫海山港路人行環境改善工程，工程經費1278.8萬元，工期180天，預計於今年9月底前完工，今天舉辦動土典禮，不但可提升行人與自行車安全，同時也可促進地方觀光與發展。

交通處表示，海山港路人行環境改善重點為人車分流，利用海水川溪上方增設附掛型步道，讓民眾無論是步行或騎車都能更加安全，此外，也會增設坡道方便民眾從西濱公路進入那魯灣公園，並增設標線型人行道，保障民眾步行權益，預期完工後將提升步行環境與景觀再造，提供自行車及行人安全用路環境。

另外，交通處指出，為提升學生及行人用路安全，4月底前市府會向內政部營建署提案申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「提升道路品質計畫2.0」等2大計畫補助，以爭取最大補助額度，積極改善竹市行人步行環境，為市民打造友善交通環境。

市長高虹安說，改善新竹市交通一直是她相當重視的重點工作之一，先前辦理的「道路交通安全聯席會報」中已要求教育處、工務處及交通處盤點市區道路及學校的步行環境並研擬改善，全力積極向中央爭取補助辦理。

高虹安表示，今天開工的海山港路人行環境改善工程對香山區而言十分重要，香山區海山漁港不僅擁有豐富的產業和那魯灣文化，也是具有潛力的觀光景點及文化聚落。而海山港路人行環境改善工程將連接香山車站、那魯灣文化、海山漁港與附近橋樑，讓民眾有更安全、安心、便利的人行步道。

除了人行步道改善，未來市府也將結合文化局、城市行銷處、產業發展處共同合作規畫一系列觀光行程，促進地方觀光發展、文化傳承，打造海山漁港具備觀光遊憩、生態教育、文化資產等特性，成為新竹市重要的觀光文化聚落之一。

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