竹縣植樹節18日登場 備2千株樹苗免費領取

響應植樹節，新竹縣政府、行政院農業委員會林務局新竹林區管理處及湖口鄉公所攜手向民眾宣導了解愛林、造林及生態保育的重要性，3月18日上午10點將在湖南村中湖路旁的環保公園預定地舉辦植樹活動，邀請鄉親攜手種植6千株樹苗。縣府也與新竹林區管理處特別準備2千株樹苗，送給參與的民眾，歡迎鄉親一同響應。

新竹縣長楊文科說，期盼未來興建好的環保公園，不只是提供當地居民休閒遊憩、運動，同時兼具環保教育及宣導功能，提昇生活環境品質，也能建立環境保護正確觀念及重建土地資源永續有效利用。

縣府農業處指出，105年湖口鄉公所撥用中湖路旁的軍用閒置地，由公所規劃興建公園，但土地撥用後整理時，發現遭傾倒廢棄物，只好由公所趕緊辦理清除整治，已於111年初步完成整治。目前正進行土地綠美化，縣府希望透過植樹節活動、台積電綠化造林計畫等，協助有效提升環境綠美化。

這次植樹節活動也與新竹林區管理處特別準備2千株樹苗，包括桃金孃、山黃梔、山櫻花、桂花、茶花等品種的樹苗，提供民眾免費領取。