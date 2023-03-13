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北水局連夜搶修寶二水庫聯通管 新竹市下午陸續恢復供水
新竹縣寶山村寶山路一段所埋設的寶二水庫聯通管昨天突然爆裂，造成路基掏空下陷、龜裂，北水局派員漏夜搶修，中午前已完成管路給水測試，預計新竹市下午會陸續恢復供水。
昨天寶二水庫發生聯通管漏水事件，經北水局連夜搶修，已完成管路裂縫修補及通水測試，自10點半起送水至寶山淨水場，台水公司三區處正逐步恢復停水區供水中，預計可於下午6點恢復家戶正常供水。
北水局表示，寶二水庫聯通管轉彎段之鋼管銲道裂縫，已於今日清晨1點修復並補強完成，並進行道路回填作業，該線道路受施工影響於上午6點起採單線通車，估計後天瀝青混凝土路面鋪設完成，方可恢復雙線通車。
新竹市消防局也指出，寶山鄉管線（原水）已修復，但尚在澆置固化中，預計中午準備開始逐步放水，後續尚需經過水廠淨水過程，預計下午開始會逐步全面供水到竹市，消防局昨晚已調度備用水車待命，計有14車共68.5噸緊急供水量，需要時再協助緊急紓解市民用水需求，目前備用水車都在帶命中，尚未使用到。
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