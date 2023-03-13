苗縣府與日本元氣集團簽署合作 打造住宿式長照園區

因應邁入超高齡社會，苗縣府規畫引進先進資源，全力打造住宿式長照園區，提供高齡照護優質服務，今天上午與參訪的日本元氣集團簽署合作意向書，攜手共創長照產業發展，雙方並針對長照產業發展舉行經驗交流座談。

今天上午10點半左右，苗栗副縣長鄧桂菊代表縣府接見日本元氣集團會長神成裕、台灣銀寶長照集團法人私立後龍住宿長照機構董事長杜季燕一行人，除了舉辦經驗交流座談會外，並將前往仁德醫護專科學校參訪。

鄧桂菊表示，日本元氣集團投入長照服務近30年，是日本最大的社會福祉法人及全國性宗和健康養老企業，擁有相當豐富的成功經驗，與該集團簽約合作，熱忱歡迎日方投資開發，希望未來能接軌在地產業與學校，為教育、長照產業長期發展扎根。

神成裕致詞時也表示，首先要表達感謝台灣對日本福島震災伸援手，日本政府與民間一輩子都不會忘記。日本是世界超高齡社會，加上少子化的惡性循環，2000年成立長照保險，元氣集團有豐富制度與經驗可以來分享，尤其是醫療長照的服務與養老領域。

他表示，未來將全力支持與苗縣府協議的合作目標，加強推廣日本新型介護模式及人才培育，促進雙方文化學術與產業交流。

此次，苗栗縣政府與日本元氣集團簽約合作，可望攜手共同推動長照服務與智能照顧技術的升級，對長照市場帶來新的突破，為銀髮族產業搭建更美好的運營新模式。