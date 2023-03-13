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苗縣府與日本元氣集團簽署合作 打造住宿式長照園區

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天上午與參訪的日本元氣集團一行人，針對長照產業發展舉行經驗交流座談。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今天上午與參訪的日本元氣集團一行人，針對長照產業發展舉行經驗交流座談。記者吳傑沐／攝影

因應邁入超高齡社會，苗縣府規畫引進先進資源，全力打造住宿長照園區，提供高齡照護優質服務，今天上午與參訪的日本元氣集團簽署合作意向書，攜手共創長照產業發展，雙方並針對長照產業發展舉行經驗交流座談。

今天上午10點半左右，苗栗副縣長鄧桂菊代表縣府接見日本元氣集團會長神成裕、台灣銀寶長照集團法人私立後龍住宿長照機構董事長杜季燕一行人，除了舉辦經驗交流座談會外，並將前往仁德醫護專科學校參訪。

鄧桂菊表示，日本元氣集團投入長照服務近30年，是日本最大的社會福祉法人及全國性宗和健康養老企業，擁有相當豐富的成功經驗，與該集團簽約合作，熱忱歡迎日方投資開發，希望未來能接軌在地產業與學校，為教育、長照產業長期發展扎根。

神成裕致詞時也表示，首先要表達感謝台灣對日本福島震災伸援手，日本政府與民間一輩子都不會忘記。日本是世界超高齡社會，加上少子化的惡性循環，2000年成立長照保險，元氣集團有豐富制度與經驗可以來分享，尤其是醫療長照的服務與養老領域。

他表示，未來將全力支持與苗縣府協議的合作目標，加強推廣日本新型介護模式及人才培育，促進雙方文化學術與產業交流。

此次，苗栗縣政府與日本元氣集團簽約合作，可望攜手共同推動長照服務與智能照顧技術的升級，對長照市場帶來新的突破，為銀髮族產業搭建更美好的運營新模式。

縣衛生局長張蕊仙表示，目前暫定後龍及銅鑼兩處縣有地做評估，待確定後再專案向中央爭取前瞻計畫經費補助，打造住宿式長照園區。

苗栗縣政府今天上午由副縣長鄧桂菊與日本元氣集團會長神成裕共同簽署長照產業發展合作意向書。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府今天上午由副縣長鄧桂菊與日本元氣集團會長神成裕共同簽署長照產業發展合作意向書。記者吳傑沐／攝影

長照 日本 住宿

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