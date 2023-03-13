桃園忠烈祠撤天照大神 綠營批：拚觀光還是在拚意識形態

桃園市忠烈祠暨神社文化園區去年迎來日本神祇「天照大神」供奉，遭質疑違背忠烈祠精神，市府則表示，待文化活動結束後，日本神祇將會由委外廠商送回，並研擬修正管理要點，但市議會民進黨團質疑，市長張善政是在拚觀光，還是在拚意識形態。

民進黨團表示，根據史料記載，「桃園忠烈祠暨神社文化園區」是台灣保存最完整的日式神社，於西元1935年籌建、1938年竣工。神社建物在1946年被充為「新竹縣忠烈祠」使用，並在1950年更名為「桃園縣忠烈祠」，升格直轄市後再更名為「桃園忠烈祠」。

民進黨團強調，前市長鄭文燦市長時期，不僅保留春、秋祭點，還編列預算修復古蹟，保留神社地景設計、建築特色，以「忠烈祠」及「桃園神社」並存方式修復，打開古蹟為桃園帶來獨特的旅遊魅力，吸引眾多市民前來參觀，成為周末假日好去處。

民進黨團指出，當初「桃園忠烈祠暨神社文化園區」完成修復後，規劃各項文化藝術活動，例如史蹟館策展、民歌演唱會、暮秋稻禾祭、爛漫春櫻祭等，不只讓市民走進神社文化園區，更吸引許多外縣市民眾到訪，一同認識歷史、了解歷史。

民進黨團批評，張善政3月1日的市政會議宣布，為了幫助疫情受到影響的旅宿業，將透過成立「看見桃園」觀光行銷會報來提升桃園能量。但不到一個月，就以意識形態為由扼殺獨特景點，以政治操作阻擋在地特色觀光發展，並非民眾所樂見。

民進黨團質疑，桃園市目前仍有許多日治時期所遺留的重要古蹟，都成為在地重要觀光資源，若張善政領軍的桃園市政府，持續透過意識形態操弄，扼殺桃園市獨特的觀光資源，不禁懷疑國民黨執政下的桃園，到底是要拚觀光還是要拚意識形態。