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新竹素人畫家黃秀華以東巴文創作 展熱情奔放生命力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
全中運即將於4月開幕，舞者將手持黃秀華所創作的絲巾布畫，即為圖片這三幅畫。記者郭政芬／攝影
全中運即將於4月開幕，舞者將手持黃秀華所創作的絲巾布畫，即為圖片這三幅畫。記者郭政芬／攝影

新竹素人畫家黃秀華2年前因疫情窩居在內灣槑齋，以東巴文字結合生活觀察，將象形文字幻化為一幅幅美麗的圖畫，引起迴響。全中運即將於4月開幕，其中一段舞蹈，舞者將手持黃秀華所創作的絲巾布畫，如海浪般漫舞，絢麗奔放的色彩展現出運動家的熱情與生命力。

疫情高峰期，許多人都只能待在家，黃秀華想到20多年前到麗江旅遊，發現觸動人心的古文字「東巴文」，當年她興沖沖地告訴設計圈友人「可用東巴文字來創作」，卻未被採納，「現在我有多餘的時間，想為自己的生命做一些事情。」當年對特殊文化的喜好，成為她創作的動力。

毫無習畫經驗的黃秀華，詢問朋友有關顏料的使用及畫布的選擇後，憑一本「東巴文字」的書，還有院子裡油桐樹的落葉，開始構思佈局，無師自通學畫，隨手畫了幾幅畫後，在朋友圈引發回響。

黃秀華以疫情概念畫了很多圖像，當大眾吵著要疫苗，社會紛擾混亂，黃秀華體悟到「安靜才能共體時艱」，因此畫了第一張圖「安靜的女孩」。疫情時，人們不敢外出，大自然反而變漂亮，黃秀華將這些省思轉成有溫度的畫作。連轟動全球的影集「魷魚遊戲」，都成為她創作的源頭，還印製成口罩，與更多人分享藝術的美。

「畫畫是很簡單的事情，很多人都會畫會想，卻沒有去執行。」72歲的黃秀華，2年前才踏入畫畫的世界，用色大膽且熱情奔放，都是對於生命的體驗，長時間觀察落葉、樟樹、變色葉、花朵，富有趣味和哲理。

黃秀華將畫作以絲巾的方式呈現，目前已有12款不同的畫作，她表示「文創不一定是年輕人擁有的」，行動派的她選擇踏出，將人生哲學實踐在她的畫作中，大自然的元素與繽紛的色彩，都成了創作的養份，不少人披著她所創作的圍巾，她笑著說「真的很開心能與更多人分享。」

112年全中運將於4月22日在竹縣舉辦，開幕式當天有多個表演，其中一段將有舞者拉著長10碼的絲巾布，如海浪般在舞台上飄逸，來自於黃秀華所創作的三幅畫，揮灑出對生命的熱情。

黃秀華將畫作以絲巾的方式呈現，讓人們可圍著藝術出門，或成為帽子上的裝飾品。記者郭政芬／攝影
黃秀華將畫作以絲巾的方式呈現，讓人們可圍著藝術出門，或成為帽子上的裝飾品。記者郭政芬／攝影
這些絲巾都來自於黃秀華的畫作，豐富的顏色讓人驚艷。記者郭政芬／攝影
這些絲巾都來自於黃秀華的畫作，豐富的顏色讓人驚艷。記者郭政芬／攝影
黃秀華具有創意，將畫作以絲巾的方式呈現，目前已有12款不同的畫作。記者郭政芬／攝影
黃秀華具有創意，將畫作以絲巾的方式呈現，目前已有12款不同的畫作。記者郭政芬／攝影
黃秀華從70歲起才踏入畫畫的世界，用色大膽且熱情奔放，這些來自於她對於生命的體驗。記者郭政芬／攝影
黃秀華從70歲起才踏入畫畫的世界，用色大膽且熱情奔放，這些來自於她對於生命的體驗。記者郭政芬／攝影

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