99戶小戶長...苗栗縣主動關懷 3案列脆弱家庭予協助

苗栗縣政府主動出擊，去年清查訪視18歲以下未成年人擔任戶長共99戶，查出大多數因學區、選舉等問題，實際上與家長同住安全無虞，但有3例因原戶長過世，納入脆弱家庭追蹤輔導。

現行戶籍法規對戶長年齡並未設限，苗栗縣政府主動出擊，以未成年人擔任戶長為關懷對象，戶政事務所遇有未成年人擔任或繼任戶長時，一併詢問原因，縣府民政處彙整後轉社會處篩選訪視，去年共有99件小戶長案。

社會處指出，社工人員查訪，發現99件小戶長大多數是家長為了學區設籍，或是買屋減免賦稅，此外，去年地方選舉，有些家長搬遷戶籍，實際上小戶長仍與家長同住一起安全無虞，但有3件通報屬脆弱家庭，亟須社福資源介入。

社會處分析3案都因原戶長過世，小戶長年紀12歲至16歲間，其中2案由祖父母隔代教養，1案有姑姑的親屬資源，不過3案都有教養問題，社工人員關懷訪視，提供心理及情緒支持、家務指導、親職知能提升、青少年培力方案等服務，並協助16歲小戶長申請，並取得低收入戶資格。

社會處指出，縣府關於小戶長主動關懷訪視作業將持續，包括後續資源提供及通報機制，希望對於遭遇困境家庭及早介入，提供支持性及整合性服務，建構縝密安全關懷網絡。