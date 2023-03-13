苗栗市田寮圳排水分洪工程 復興路二段交管7個半月

苗栗市重要南北向道路復興路，因田寮圳排水分洪工程施工地下箱涵，復興路二段玉維路、僑育北區間，今年3月15日至10月31日分段封閉，苗栗縣政府水利處籲請民眾注意配合改道。

苗栗市田寮圳流經苗栗市南苗市區，東邊因地勢平均高程低於田寮圳排水洪水位，每逢大雨常造成雨水無法順利排放至田寮圳，甚至有倒灌、溢淹之虞，縣府爭取水利署補助辦理分洪治理工程，目前完成玉維路往東排入後龍溪工程，接續往上游施工復興路二段玉維路、僑育北街部分。

水利處指出，田寮圳排水分洪工程因卡在地下管線遷移及預算，一波三折，終於敲定3月15日至10月31日施工，將依施工的現況，分段封閉復興路二段，請民眾行經施工區域周邊道路時提前改道繞行，或配合相關引導及交維措施通行。

玉維路至僑育北街地下箱涵全長1150公尺，第一期3億多元經費，完工後將爭取第二期工程，規畫從勝利路財源橋，以推管1公里多銜接第一期涵管，沒有明挖路面，減少衝擊交通，田寮圳繞道分洪，解決市區水患問題。