竹市大坪頂掃墓至4月5日 假日提供免費接駁車服務

新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，部分民眾為避開人潮，會選擇提前掃墓，市府今指出，3月11、12日已陸續出現掃墓人潮，為方便民眾掃墓祭祖，即日起至4月5日假日期間將提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路，歡迎民眾多加利用。

市長高虹安表示，大坪頂永生園提供600席機車位、320席汽車格停放，也提供免費接駁車，因清明假期人潮擁擠，鼓勵民眾可以提早掃墓避開人潮。

交通處表示，大坪頂永生園掃墓期間 3月18、19、25、26日及4月1、2、3、4、5日等提供免費接駁車，開車前往掃墓民眾可將車輛停放在三姓橋路兩側，轉搭免費接駁車，市府規畫4處接駁點可搭乘，平均走路3至5分鐘即有一處接駁點。此外，市府為方便無汽、機車交通工具前往掃墓的民眾，貼心增加台鐵三姓橋火車站接駁路線，直達大坪頂。

交通處說明，接駁車上山首班車上午7點發車，末班車下午1點發車，車程約5至10分鐘；另大坪頂首班車上午7點半發車、末班車下午2點發車，每15分鐘一班車，遇滿車時則隨即發車。

交通處表示，經觀察，3月11、12日掃墓車潮自上午7點開始湧現，8至9點大坪頂停車位320席汽車位滿場並實施交通管制，現場員警引導民眾將車輛停至三姓橋路路邊轉搭接駁車，2日共運行166趟次，三姓橋路載運約1200人次，台鐵三姓橋車站載運142人次。