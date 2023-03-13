快訊

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

邱太三證實：金門二膽上兵在大陸 對岸透過管道告知

竹市大坪頂掃墓至4月5日 假日提供免費接駁車服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，為方便民眾掃墓祭祖，即日起至4月5日假日期間將提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路。圖／新竹市政府提供
新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，為方便民眾掃墓祭祖，即日起至4月5日假日期間將提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路。圖／新竹市政府提供

新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，部分民眾為避開人潮，會選擇提前掃墓，市府今指出，3月11、12日已陸續出現掃墓人潮，為方便民眾掃墓祭祖，即日起至4月5日假日期間將提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路，歡迎民眾多加利用。

市長高虹安表示，大坪頂永生園提供600席機車位、320席汽車格停放，也提供免費接駁車，因清明假期人潮擁擠，鼓勵民眾可以提早掃墓避開人潮。

交通處表示，大坪頂永生園掃墓期間 3月18、19、25、26日及4月1、2、3、4、5日等提供免費接駁車，開車前往掃墓民眾可將車輛停放在三姓橋路兩側，轉搭免費接駁車，市府規畫4處接駁點可搭乘，平均走路3至5分鐘即有一處接駁點。此外，市府為方便無汽、機車交通工具前往掃墓的民眾，貼心增加台鐵三姓橋火車站接駁路線，直達大坪頂。

交通處說明，接駁車上山首班車上午7點發車，末班車下午1點發車，車程約5至10分鐘；另大坪頂首班車上午7點半發車、末班車下午2點發車，每15分鐘一班車，遇滿車時則隨即發車。

交通處表示，經觀察，3月11、12日掃墓車潮自上午7點開始湧現，8至9點大坪頂停車位320席汽車位滿場並實施交通管制，現場員警引導民眾將車輛停至三姓橋路路邊轉搭接駁車，2日共運行166趟次，三姓橋路載運約1200人次，台鐵三姓橋車站載運142人次。

交通處呼籲，距離清明假期高峰尚有一週假期，鼓勵民眾提早前往掃墓，避開人、車潮。此外，清明假期4月1日至5日市府將備妥接駁車輛以因應掃墓高峰人潮。

新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，為方便民眾掃墓祭祖，即日起至4月5日假日期間將提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路。圖／新竹市政府提供
新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，為方便民眾掃墓祭祖，即日起至4月5日假日期間將提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路。圖／新竹市政府提供

火車站 台鐵 車潮

延伸閱讀

清明掃墓「禁忌一次看」！命理師警告：這幾種人要注意

清明節提前掃墓 4生肖小心犯煞、2個字千萬不要說

中和納骨堂周六辦春季法會 交通將管制並設三線接駁車

客家人掃幕稱「掛紙」還要準備一籃染紅色雞蛋是這用途

相關新聞

中壢平鎮周日晚大停電凌晨4793戶復電 台電：地下電纜不良

桃園市平鎮區南東路疑似台電變電箱驚傳爆炸，造成平鎮、中壢地區昨晚大停電，一度兩區停電戶高達4793戶，許多居民生活不便跳...

苗栗市田寮圳排水分洪工程 復興路二段交管7個半月

苗栗市重要南北向道路復興路，因田寮圳排水分洪工程施工地下箱涵，復興路二段玉維路、僑育北區間，今年3月15日至10月31日...

竹市大坪頂掃墓至4月5日 假日提供免費接駁車服務

新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，部分民眾為避開人潮，會選擇提前掃墓，市府今指出，3月11、12日...

解決停車位不足 桃園多管齊下

桃園市區停車位不足常遭民眾抱怨，市府交通局今年預計可新增小型車位1072格、機車車位705格，但也坦言提升周轉率仍是難題...

昨天植樹節 桃園智慧農業成軍

昨天植樹節，桃園市長張善政宣布啟動智慧農業推動小組，農委會前主委陳保基當總顧問，強調將透過科技解決農業缺工及人口老化等問...

新竹大車站分割市區 議長籲重評估

新竹市前市長林智堅推動的台鐵大車站跨站式平台計畫，總經費104億，獲中央核定列入前瞻重大建設，由中央補助近84億、市府負...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦