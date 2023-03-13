中壢平鎮大停電今凌晨4793戶復電 台電：地下電纜不良

桃園市平鎮區南東路疑似台電變電箱驚傳爆炸，造成平鎮、中壢地區昨晚大停電，一度兩區停電戶高達4793戶，許多居民生活不便跳腳，至午夜零時仍有1920戶未復電，台電人員漏夜搶修到今天凌晨1時02分，終於全數用戶復電，台電桃園區營業處今早表示，停電事故原因為地下電纜不良。

中壢、平鎮區昨晚台電大停電，造成最高4793用跳電停電，家戶突然一片漆黑，引發民眾用戶不便抱怨，市議員舒翠玲接到很多里長、里民抱怨電話，地竹社群也紛紛紛貼文大停電訊息，網友熱議。

桃園區營業處表示，平鎮區東社配電變電所晚間7時20分發生事故造成停電，中壢、平鎮等地區4793戶停電，經員緊急搶修至凌晨12時仍約1920戶未復電，台電工程人員繼續漏搶修至今天凌晨1時02分，才將最後1920用戶全數完成復電。