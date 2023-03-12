桃園電桿連冒火花停電虛驚 台電：鹽霧害附電桿漏電

桃園市中壢、平鎮地區今晚大停電之後，觀音地區今晚9時亦突然發生多起電線桿上冒出火花事故，引起觀音居民緊張擔心爆發大停電事故，台電桃園區營業處今晚深夜表示，觀音該電桿上火花經查是沿海地區鹽霧害影響，遇長時間氣候晴朗後，鹽分附著電桿上，今晚逢毛毛細雨，造成桿上設備不正常洩漏電流放電，幸未造成停電。

針對觀音地區居民疑慮 電桿上火花是否停電前兆，台電桃園區營業處表示，觀音電桿上設備因鹽霧害影響，不正常洩漏電流放電現象，該處面對這類型事故，會加強用水清洗桿上設備，針對觀音地區桿上火花零星事故，共受理4件，均為鹽塵害造成木橫擔洩漏放電引起火花，均未造成停電，已派人檢修，在晚上10時05分全數處理完畢。