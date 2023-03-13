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水管爆管搶修 竹市8萬戶停水

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導
新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管昨天上午傳出爆裂。圖／邱振瑋提供
新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管昨天上午傳出爆裂。圖／邱振瑋提供

新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管昨天上午爆裂，自來水如噴泉爆出，自來水公司第三區管理處緊急搶修，仍難避免竹市96個里從昨天下午1點起停水或降壓供水，初估影響約7、8萬用戶，影響時間預計到今晚6點，長達30小時；竹市共122里，已經超過三分之二受影響。

寶山鄉長邱振瑋表示，破裂的是北水局寶山第二水庫輸水管，輸水到寶山淨水場，經小彎道，疑似水壓過大，加上焊接點腐蝕老舊，水管無法承受壓力爆管，昨天寶山路已崩裂快一半，旁邊客雅溪上游的擋土牆也裂開，擔心災情擴大，緊急關閉自來水輸送閘閥。

據悉，連通管為長約7公里、直徑200公分鋼管，主要供應竹科工業用水及大新竹地區民生用水，漏水量1.2萬到1.5萬噸。由於竹科內有6座大蓄水池，一般家戶也多自備水塔，目前影響在可控制範圍內，不過，新竹管理處在緊急調度後仍有8萬噸缺口，希望今天盡快完成修復。

北水局指出，昨天破管位置約距離水庫2.4公里，現場有約30公尺路面受損冒水，研判可能是近期旱象，水庫長時增加供水及地震影響管線壓力，屬不可抗力因素造成，目前新竹每天有57萬噸用水需求，台水公司三區處已配合緊急調度供水，除自永和山及石門水庫增量供水外，也提高寶山水庫出水量。

水公司昨晚發布停水範圍包括東園里、潛園里、崇禮里等59里，降壓範圍包括水源里、立功里、千甲里等37里，詳見水公司網站。

石門水庫 新竹 停水

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