昨天植樹節 桃園智慧農業成軍

昨天植樹節，桃園市長張善政宣布啟動智慧農業推動小組，農委會前主委陳保基當總顧問，強調將透過科技解決農業缺工及人口老化等問題，達成永續經營；農業局長陳冠義說，不只植樹，更應護樹，如以「應力波」技術即時判斷腐朽程度、適時診治，有助保護珍貴綠色資源。

市府智慧農業推動小組成員包括學者、專家及市府局處長等產官學界20人，張善政說，將加速推動桃園農業發展，未來透過導入智慧農業，減輕農民體力負擔，吸引青農投入，解決農業人口缺工及老化問題外，更可幫助農民增加收益。

「這就是農業的永續經營！」陳冠義指出，要解決老農人口老化、農業缺工的問題，引進智慧科技運用很重要，農業局將透過農機工班、加強青農輔導及引進農業科技，結合青創貸款5年500萬元免息優惠，讓青農願意從農，保留農業人力永續發展。

陳冠義說，植樹節也不只要植樹，更應推廣護樹，市府針農業土地永續發展，昨也透過「應力波」技術即時判斷樹木腐朽程度，檢測行道樹移植更新時機，另可運用智慧科技清除如小花蔓澤蘭等外來種植物及紅火蟻問題，維護大地永續資源。

智慧農業小組也將導入資通訊技術、物聯網、大數據分析及人工智慧，開發作物智慧栽培管理模式，協助大幅提升農業管理、技術、行銷等面向效能，運用無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，導入農業產銷排程，達到農業永續發展。