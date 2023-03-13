聽新聞
test
0:00 / 0:00

昨天植樹節 桃園智慧農業成軍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市長張善政（中）昨植樹推動環保永續發展，也宣布智慧農業推動小組啟動。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）昨植樹推動環保永續發展，也宣布智慧農業推動小組啟動。記者曾增勳／攝影

昨天植樹節，桃園市長張善政宣布啟動智慧農業推動小組，農委會前主委陳保基當總顧問，強調將透過科技解決農業缺工及人口老化等問題，達成永續經營；農業局長陳冠義說，不只植樹，更應護樹，如以「應力波」技術即時判斷腐朽程度、適時診治，有助保護珍貴綠色資源。

市府智慧農業推動小組成員包括學者、專家及市府局處長等產官學界20人，張善政說，將加速推動桃園農業發展，未來透過導入智慧農業，減輕農民體力負擔，吸引青農投入，解決農業人口缺工及老化問題外，更可幫助農民增加收益。

「這就是農業的永續經營！」陳冠義指出，要解決老農人口老化、農業缺工的問題，引進智慧科技運用很重要，農業局將透過農機工班、加強青農輔導及引進農業科技，結合青創貸款5年500萬元免息優惠，讓青農願意從農，保留農業人力永續發展。

陳冠義說，植樹節也不只要植樹，更應推廣護樹，市府針農業土地永續發展，昨也透過「應力波」技術即時判斷樹木腐朽程度，檢測行道樹移植更新時機，另可運用智慧科技清除如小花蔓澤蘭等外來種植物及紅火蟻問題，維護大地永續資源。

智慧農業小組也將導入資通訊技術、物聯網、大數據分析及人工智慧，開發作物智慧栽培管理模式，協助大幅提升農業管理、技術、行銷等面向效能，運用無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，導入農業產銷排程，達到農業永續發展。

青農 老化

延伸閱讀

桃園第一屆街頭文化節登場 蘇俊賓：年輕人揮灑創意

影／桃園一家4口歡喜出遊慘遭撞翻3受傷 最小才4歲

桃園高鐵免費雲林愛心之旅 聾啞會員比手開心分享旅程

桃園智慧農業小組成軍上路 解決農業老化缺工永續發展

相關新聞

水管爆管搶修 竹市8萬戶停水

新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管昨天上午爆裂，自來水如噴泉爆出，自來水公司第三區管理處緊急搶修，仍難避免竹...

解決停車位不足 桃園多管齊下

桃園市區停車位不足常遭民眾抱怨，市府交通局今年預計可新增小型車位1072格、機車車位705格，但也坦言提升周轉率仍是難題...

昨天植樹節 桃園智慧農業成軍

昨天植樹節，桃園市長張善政宣布啟動智慧農業推動小組，農委會前主委陳保基當總顧問，強調將透過科技解決農業缺工及人口老化等問...

新竹大車站分割市區 議長籲重評估

新竹市前市長林智堅推動的台鐵大車站跨站式平台計畫，總經費104億，獲中央核定列入前瞻重大建設，由中央補助近84億、市府負...

尖石祕境 金盞花愈採愈開

新竹縣尖石鄉那羅部落近年種植金盞花，山谷裡的金黃花毯超夢幻，躍升為拍照祕境，金盞花因需日日不斷採摘，才能愈採愈開花，部落...

桃園電桿連冒火花停電虛驚 台電：鹽霧害附電桿漏電

桃園市中壢、平鎮地區今晚大停電之後，觀音地區今晚9時亦突然發生多起電線桿上冒出火花事故，引起觀音居民緊張擔心爆發大停電事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦