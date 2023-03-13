解決停車位不足 桃園多管齊下

桃園市區停車位不足常遭民眾抱怨，市府交通局今年預計可新增小型車位1072格、機車車位705格，但也坦言提升周轉率仍是難題，將以智慧尋車、車牌辨識等服務，減少民眾出入場、尋車和繳費時間，先方便停車和離場，降低交通衝擊，再研討是否提高收費。

交通局統計去年全市停車位概況，公立含路邊合計小型車位5萬1205格，機車位6萬1164格，但桃園市小客貨車為82萬4875輛、機車132萬851輛，平均16輛汽車、21.5輛機車才有1格位子。

交通局說，統計概算無法完全真實反應停車需求，但推動大眾運輸和持續增設車位仍是必要政策，今年預計可新增小型車位1072格、機車車位705格，包括路邊畫設及今年完工的中壢國小和平鎮文化公園停車場；興建中的中壢中正公園停車場及文化局廣場機車停車場，完工後還可再提供小型車位350格、機車位2249格。

除路外停車場皆要收費，目前桃園市小型車路邊車位2萬5314格，有1萬6598格要收費，機車位4萬6164格，其中2443格收費，很多民眾認為，車位免費造成占用和周轉率低落。

交通局長張新福說，解決停車問題須多管齊下，免費車位多在郊區，提升市區和易壅塞道路的車位周轉率較有意義，原則上希望提高收費讓使用者不要停太久，較高費率或累進費率確實可提高停車周轉率，但收費標準須議會討論通過，也容易引起民意反彈，目前桃園市公有停車場收費及管理自治條例規定費率最高為每小時60元，私立未規範。

張新福表示，市府持續提供智慧化停車場服務，目前新建停車場都加入智慧尋車、車位在席、車牌辨識及多元支付等，減少民眾出入場及尋車繳費時間，也可提高周轉率，但關鍵在收費。

市民黃先生說，贊成「以價制量」，提高停車費才能刺激民眾轉搭大眾運輸；市民陳小姐反對，認為施政要便民，桃園連搭公車都不方便，停車費維持合理較妥。

議員余信憲表示，部分市區停車費率假日達100元，應訂上限，但也不能太低。