寶二水庫連通管爆管搶修 竹市七萬多戶停水至明天傍晚

新竹縣寶山村寶山路一段379巷口附近的地下水管今天上午傳出爆裂，噴發的自來水如同噴泉，對此，自來水公司新竹管理處也表示，已派廠商緊急搶修，但初估後續將影響約7、8萬用戶，尤其新竹市多個鄰里停水或降壓，影響時間預計到明天13日晚間6點。

寶山鄉長邱振瑋表示，破裂的是屬於北水局寶山第二水庫的輸水管，輸送到寶山淨水場，爆裂的地方是小彎道，疑似水壓過大，加上焊接點腐蝕老舊，水管無法承受而爆管。寶山路已經崩裂快一半，旁邊客雅溪上游的擋土牆也錯裂裂開，擔心災情擴大，現在自來水輸送的閘閥也已經關閉了，他也希望自來水公司和管理中心能夠積極搶修，也提醒用路人改道。

據悉，連通管為長約7公里、直徑200公分鋼管，主要供應新竹科學園區工業用水及大新竹地區民生用水，漏水量1.2萬到1.5萬。由於竹科內有6座大蓄水池，一般家戶也多自備水塔，目前影響在可控制範圍內。自來水公司新竹管理處已派員搶修，後續恐影響約7萬到8萬用戶供水，在緊急調度後仍有8萬噸缺口，視搶修狀況希望在明天盡快完成修復。

對此，北水局指出，寶二水庫為供應新竹產業及民生用水重要水源設施，其聯通管長約7公里，將水庫水源輸送至寶山淨水場處理供水。今天渗水位置約距離水庫2.4公里處，屬於直徑2公尺的鋼管，現場有約30公尺路面受損冒水。檢視滲水處為鋼管轉彎銲接處，研判可能是近期旱象水庫長時增加供水及地震影響管線壓力，屬不可抗力因素造成，將盡速完成搶修恢復供水。

北水局指出，新竹每天有57萬噸用水需求，台水公司三區處已配合緊急調度供水，除自永和山及石門水庫增量供水外，也提高寶山水庫出水量，預計影響水量約8萬噸。

新竹市停水範圍包括：東園里、潛園里、崇禮里、西門里、仁德里、石坊里、中央里、仁德里、潛園里、客雅里、民富里、西雅里、頂埔里、磐石里、三民里、南寮里、中寮里、南寮里、康樂里、海濱里、東門里、中正里、大同里、中山里、台溪里、振興里、水田里、長和里、北門里、文雅里、康樂里、武陵里、潛園里、西門里、關帝里、南門里、湳中里、福林里、福德里、南市里、水田里、育賢里、興南里、石坊里、金雅里、金竹里、長和里、新民里、成功里、榮光里、埔前里、樹下里、牛埔里、浸水里、香山里、虎山里、港南里、虎山里、港北里等。